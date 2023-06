INTERISTI ONANISTI - IL PORTIERE ANDRÉ ONANA, ARRIVATO QUEST'ESTATE A PARAMETRO ZERO DALL'AJAX, POTREBBE ESSERE SACRIFICATO PER FARE CASSA E AVERE SOLDI DA INVESTIRE SUL MERCATO - E MENO MALE CHE L'INTER HA INCASSATO BEI SOLDONI GRAZIE AL SUO CAMMINO IN CHAMPIONS, ALTRIMENTI AVREBBE DOVUTO VENDERE METÀ SQUADRA…

SIMONE INZAGHI INTER MANCHESTER CITY.

Estratto dell'articolo di Stefano Scacchi per La Stampa

Tre ore di riunione nella sede dell'Inter per gettare le basi della prossima stagione con l'obiettivo di essere competitivi su ogni fronte, […] Ieri pomeriggio, a tre giorni dalla finale persa a Istanbul col Manchester City, Simone Inzaghi ha incontrato Steven Zhang, Beppe Marotta e Piero Ausilio.

ANDRE ONANA

[…] Non cambiano, però, le parole d'ordine del mercato estivo: sostenibilità, idee e scambi. Con due hub europei di riferimento. Il primo è il Chelsea che potrebbe dare la spinta iniziale con una valutazione di almeno 50-60 milioni per Onana (Vicario potrebbe sostituirlo). Sarebbe la base per il ritorno in Italia di Koulibaly. L'ex difensore del Napoli piace come successore di Skriniar.

[…] Al Chelsea è legato pure il destino di Lukaku. Il belga, che si è sfogato dopo gli errori in Turchia («Non doveva succedere, è una sensazione di m…»), è corteggiato dall'Arabia Saudita: l'Al Hilal gli ha offerto un biennale da 25 milioni netti a stagione.

romelu lukaku 4

Non è scontato che accetti, visto che parla ancora da giocatore nerazzurro. Ma tutto dipende dalla cifra che il club di Riad proporrà al Chelsea per il cartellino del centravanti. Con una somma superiore ai 20 milioni la conferma del prestito diventerebbe complicata. L'altro alleato internazionale può essere il Barcellona.

milan inter dzeko

Se Brozovic intendesse cambiare aria, tornerebbe in auge lo scambio con Kessie. In attacco non sarà facile convincere Dzeko ad accettare un prolungamento annuale alla Pinetina rispetto al biennale più ricco del Fenerbahce […] In attacco si valuta l'inserimento stabile di alcuni giovani come Valentin Carboni e Samuele Mulattieri. Tante soluzioni con una linea chiara: impossibile fare follie economiche, indispensabile essere creativi. Tradotto: più Frattesi, meno Milinkovic-Savic.

