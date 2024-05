17 mag 2024 19:51

AGLI INTERNAZIONALI CI MANCA SOLO CRISTIANO IOVINO! CHIARA FERRAGNI, SCOSCIATA E ANNOIATISSIMA (HA FATTO PIU' SBADIGLI CHE SELFIE), E ILARY BLASI VICINISSIME IN TRIBUNA AL CENTRALE DEL FORO ITALICO - L’EX MARITO DELLA INFLUENCER, FEDEZ, E’ COINVOLTO NEL CASO-RISSA CON IOVINO, IL PERSONAL TRAINER CHE HA RILASCIATO INTERVISTE SU UN PRESUNTO FLIRT CON LA BLASI ED È CITATO COME TESTE NELLA CAUSA DI SEPARAZIONE TRA TOTTI E ILARY – ZVEREV BATTE IN 3 SET LA SORPRESA TABILO E VOLA IN FINALE PER LA TERZA VOLTA AGLI INTERNAZIONALI – IL VOLO DELLE FRECCE TRICOLORI – FOTO BY MEZZELANI