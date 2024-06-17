INVECE DI MANDARE LE ARMI A ZELENSKY, MANDIAMOGLI UN PORTIERE! LUNIN HORROR E L'UCRAINA PERDE 3-0 CONTRO LA ROMANIA - DA UN ERRORE DEL PORTIERE DEL REAL NASCE IL PRIMO GOL DI STANCIU. LUNIN INGUARDABILE ANCHE SUL TIRO DA 30 METRI DI MARIN: LA SUA PAPERA REGALA LA SECONDA RETE ALLA ROMANIA CHE POI DILAGA CON DRAGUS - VIDEO

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Da gazzetta.it

Esordio da sogno per la Romania che schianta un'Ucraina irriconoscibile. La squadra di Iordanescu cresce nel corso della gara fino a travolgere gli avversari. Rompe l'equilibrio un destro di Stanciu che si infila nel sette alla mezzora del primo tempo.
 
Poi, a inizio ripresa, l'uno-due che chiude il match. Ravzan Marin da 30 metri sorprende un inguardabile Lunin, poi 4 minuti dopo è Dragus a chiudere i conti con un tocco sotto porta.

 

 

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