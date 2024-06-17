Romania ?? 1-0 Ucraina ??
Super goal Nicolae Stanciu, GOOO ROMANIA ?????@hai_romania pic.twitter.com/dHLiTmXjWz— Marius M06 (@MariusMM06) June 17, 2024
Da gazzetta.it
INVECE DI MANDARE LE ARMI A ZELENSKY, MANDIAMOGLI UN PORTIERE! LUNIN HORROR E L'UCRAINA PERDE 3-0 CONTRO LA ROMANIA - DA UN ERRORE DEL PORTIERE DEL REAL NASCE IL PRIMO GOL DI STANCIU. LUNIN INGUARDABILE ANCHE SUL TIRO DA 30 METRI DI MARIN: LA SUA PAPERA REGALA LA SECONDA RETE ALLA ROMANIA CHE POI DILAGA CON DRAGUS - VIDEO-
Romania ?? 1-0 Ucraina ??
Super goal Nicolae Stanciu, GOOO ROMANIA ?????@hai_romania pic.twitter.com/dHLiTmXjWz— Marius M06 (@MariusMM06) June 17, 2024
Da gazzetta.it
DAGOREPORT – GIORGIA MELONI SPERAVA DI RINVIARE LA DECISIONE SULLE NOMINE UE A DOPO IL 7 LUGLIO, QUANDO SI AVRANNO I RISULTATI DELLE ELEZIONI LEGISLATIVE FRANCESI. SPERAVA DI PRESENTARSI BELLA TOSTA AL TAVOLO DEL NEGOZIATO, SULL’ONDA DI UN SUCCESSO DELLA MAL-DESTRA LE PEN. E INVECE, QUEL MERLUZZONE DI CHARLES MICHEL HA FATTO CONTENTO MACRON: IL CONSIGLIO EUROPEO FORMALE SULLE NOMINE SI TERRÀ IL 27/28 GIUGNO (LA CENA DI OGGI È UNA RIUNIONE INFORMALE…)
FLASH! - CIAK, SI CAMBIA: ALLA PRESIDENZA DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, GIUNTO AL TERMINE IL MANDATO DI GIAN LUCA FARINELLI, IL SINDACO GUALTIERI HA DECISO DI NON RINNOVARLO. AL POSTO DI FARINELLI, REO DI AVER INCIUCIATO CON IL CAMERATA D’ITALIA MOLLICONE, È PRONTO A SBARCARE SALVO NASTASI (PER LA DISPERAZIONE DI SANGIULIANO…)
CRACK, ALLA FINE TUTTO CROLLERÀ (GIORGIA COMPRESA) - “MONTE DI PIETÀ”, LABIRINTICA E IMPIETOSA MOSTRA DELLO SVIZZERO CHRISTOPH BUCHEL ALLA FONDAZIONE PRADA DI VENEZIA, È UN PRECIPIZIO NELL’ABISSO DEL DENARO. LÀ DOVE COLLASSA LA NOSTRA PATOLOGICA COMPULSIONE DI ACCUMULARE TUTTO E DI PIÙ, TRA CELEBRITÀ DIVORATE DALLA POLVERE DELL OBLIO E STILISTI RIDOTTI A BARZELLETTA, LÀ, IN UN MONDO-PALUDE CHE HA SUCCHIATO TUTTO, TIZIANO E CANALETTO, “MERDA D’ARTISTA” DI MANZONI E LE TELE-VENDITE DI WANNA MARCHI, CARRI ARMATI E BORSETTE TAROCCATE PRADA, L’IMMAGINE CHIAMATA AD ACCOMPAGNARCI ALL’ULTIMA MINZIONE DELL’UMANITÀ, APPOGGIATA DAVANTI AL BAGNO, SOPRA UNA SCATOLA PRONTA PER ESSERE SPEDITA VIA, È LEI, GIORGIA DEI MIRACOLI CHE SORRIDE INCORNICIATA…
DAGOREPORT - FEDEZ E FABIO MARIA DAMATO OUT: MISSIONE COMPIUTA PER MARINA DI GUARDO! LA MAMMA DI CHIARA FERRAGNI IN QUESTI MESI HA RIPETUTO A CHIUNQUE CHE IL PANDORO-GATE E LE SUE CONSEGUENZE ERANO TUTTA COLPA DI FABIO MARIA DAMATO E DI FEDEZ. LA SIGNORA AGGIUNGEVA SOVENTE, CON IMBARAZZO DEGLI ASTANTI, CHE CHIARA AVREBBE DOVUTO SUBITO DIVORZIARE. E COSÌ SARÀ – D’ALTRONDE, CHIARA HA DATO DA VIVERE A TUTTA LA FAMIGLIA MATRIARCALE: DALL’IMPROVVISATA SCRITTRICE MARINA ALLE SORELLE INFLUENCER DI SECONDA FASCIA. DI COSA VIVREBBERO SE LA STELLA DI FAMIGLIA SMETTESSE DI BRILLARE?
FLASH! - NELLE DUE ORE DI LUCIDITÀ QUOTIDIANE CHE HA IN SERBO BIDEN, CON L’ATTENTA ASSISTENZA DI JAKE SULLIVAN, IL RIMBAMBITO PRESIDENTE USA È RIUSCITO A CASSARE I DUBBI DEI LEADER EUROPEI E PORTARSI A CASA IL VERO BOTTINO: IL G7, ALL’UNANIMITÀ, HA FIRMATO L’ACCORDO PER IL PRESTITO DI 50 MILIARDI ALL’UCRAINA DA RESTITUIRE CON I PROFITTI DEI DEPOSITI RUSSI SEQUESTRATI IN EUROPA (CHE GIÀ TREMA PER LA RISPOSTA DI PUTIN)….