INZAGHI IN CERCA DI UN "PORTO" SICURO - STASERA CONTRO I PORTOGHESI, L'ALLENATORE DELL'INTER SI GIOCA UNA FETTA IMPORTANTE DELLA STAGIONE E DEL SUO FUTURO (LA PARTITA ALLE 21 SU SKY E MEDIASET) - TIFOSI E DIRIGENZA SONO STUFI DEGLI ALTI E BASSI IN CAMPIONATO - LA BORDATA DI PAOLO DI CANIO: "NON È DA GRANDE ALLENATORE RIVENDICARE LA VITTORIA DELLA SUPERCOPPA ITALIANA..."

1. INZAGHI: "GIOCHEREMO IN UNO DEGLI STADI PIÙ CALDI D'EUROPA E IL PORTO È AVVERSARIO DIFFICILE

Estratto dell'articolo di Davide Stoppini per www.gazzetta.it

SIMONE INZAGHI

[…] Simone Inzaghi, nella conferenza del Do Dragao. “Perché ci si dovrebbe fidare di noi domani sera? Semplice: per quanto fatto vedere fin qui in Champions, dove in pochi al momento del sorteggio ci davano per qualificati. Noi ci credevamo. E ora vogliamo i quarti”.

Anche per cancellare le critiche dovuto al rendimento in campionato: “Sono da tanti anni nel calcio – ancora il tecnico -. Non ho mai risposto, non mi va certo di farlo prima di una gara così. Ma so come funziona, so chi muove le critiche e perché lo fa”. […]

Simone Inzaghi

Parlando a Sky il tecnico dell'Inter ha poi aggiunto: "È la partita più importante della stagione, anche se abbiamo già disputato una finale di Supercoppa e abbiamo giocato altre gare da dentro o fuori. Abbiamo passato un girone difficilissimo e abbiamo vinto il primo tempo a San Siro contro il Porto che è una squadra forte. Giocheremo in uno degli stadi più caldi e non sarà facile. Noi però siamo pronti".

2. DI CANIO SCATENATO, IL DURO ATTACCO A INZAGHI IN DIRETTA TV

Estratto da www.corrieredellosport.it

PAOLO DI CANIO SIMONE INZAGHI

[…]Paolo Di Canio […]ha avuto modo di criticare la gestione comunicativa dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi.

“NON È UN GRANDE ALLENATORE”

“Inzaghi fa errori di comunicazione […]non è da grande allenatore, per una grande piazza, rivendicare la vittoria della Supercoppa Italiana per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di chi lo critica. Non è da grande allenatore rivendicare un successo quando hai davanti a te un intero campionato da giocare. Questo è il mio punto di vista”.

