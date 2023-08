29 ago 2023 16:17

ITALBASKET, COSE DA POZ! - GLI AZZURRI SOFFRONO MA BATTONO LE FILIPPINE 90-83 E STACCANO IL PASS PER LA SECONDA FASE DEI MONDIALI DI BASKET - SHOW DEL CT POZZECCO NEL DOPO-GARA: “DATEMI ADDOSSO, DITEMI PURE CHE SONO PAZZO MA LASCIATE STARE I MIEI GIOCATORI” (IN PANCA NON HA DATO IN ESCANDESCENZE ANCHE PERCHE’ ERA INTERVENUTO IL PRESIDENTE DELLA FEDERBASKET GIANNI PETRUCCI A DIRE CHE NON AVREBBE TOLLERATO ALTRE INTEMPERANZE)