5 set 2023 16:39

ITALBASKET, SVEGLIA: IL SOGNO E’ FINITO – AI MONDIALI GLI USA DEMOLISCONO GLI AZZURRI (MAI IN PARTITA) 100-63 E VOLANO IN SEMIFINALE - PECCATO PER QUALCHE GESTO PROVOCATORIO DI TROPPO DA PARTE DI ALCUNI GIOCATORI AMERICANI (BRIDGES HA MIMATO VERSO LA PANCHINA DELL’ITALIA UN COLPO D’ARMA DA FUOCO DOPO UN CANESTRO). PAOLO BANCHERO, IL GIOCATORE PIÙ ATTESO DOPO IL TIRA E MOLLA CON LA NAZIONALE AZZURRA, HA CHIUSO CON 8 PUNTI…