ITALIA-AUSTRIA: 0-0 ALLA FINE DEI NOVANTA MINUTI. SI VA AI TEMPI SUPPLEMENTARI – ITALIA CONFUSA NEL SECONDO TEMPO, ANNULLATO DAL VAR UN GOL A ARNAUTOVIC. NEL PRIMO TEMPO PALO DI IMMOBILE E PARATA DI PIEDE, ALLA GARELLA, DI BACHMANN SU BARELLA – BIASIN: “NOI SIAMO STATI UN FILO SFORTUNATI, MA LORO SONO MESSI BENISSIMO IN CAMPO. MOLTO BRAVI” – VIDEO (NESSUNO SI INGINOCCHIA)

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DAGONEWS - ANDREA ORCEL PARE SEMPRE PIÙ INTENZIONATO, PRIMA DI TRANGUGIARE L’AMARO CALICE DEL MONTE DEI PASCHI (IN TUTTO O IN PARTE), AD ACCONTENTARE GLI AZIONISTI DI UNICREDIT LANCIANDO UN’OPA (NON OSTILE) SU BANCO BPM, MALGRADO L’OSTILITÀ DELL’AD GIUSEPPE CASTAGNA E IL FAVORE DEL PRESIDENTE MASSIMO TONONI - ORCEL HA SCELTO L’UOMO PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI NELLA PERSONA DI FRANCO BRESCIA, L’EX DIRETTORE PUBLIC AFFAIRS DI TELECOM ITALIA CHE FU UOMO DI RIFERIMENTO Di GUIDO ROSSI

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