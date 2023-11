ITALIANE, OCCHIO: IL MANCHESTER UNITED VUOLE SFILARVI ANTONIO CONTE! - L'ALLENATORE SALENTINO, NEL MIRINO DI NAPOLI, ROMA E MILAN PER GIUGNO, FA GOLA AI "RED DEVILS" IN CASO DI ADDIO DI TEN HAG - GRANDE AMMIRATORE DI "ANDONIO" E' SIR ALEX FERGUSON, CHE VORREBBE RIPORTARLO IN PREMIER DOPO LE ESPERIENZE AL CHELSEA E AL TOTTENHAM - MA CONTE PREFERIREBBE RESTARE IN ITALIA...

Estratto dell'articolo di Giulio Cardone, Enrico De Lellis per www.repubblica.it

Il Manchester United vuole riportare Antonio Conte in Premier League. Il tecnico, corteggiato a lungo da Roma e Napoli, si è concesso un anno sabbatico ed è pronto a tornare in panchina al termine della stagione. Nel suo futuro c’è una panchina importante, italiana - è la priorità dell'ex ct - o inglese. Il pressing di De Laurentiis per averlo subito sulla panchina del Napoli non ha dato l’esito sperato, con il presidente dei campani che si è poi orientato su Walter Mazzarri. […]

Dopo i negativi risultati in Premier League (e nel girone di Champions dove i Red Devils sono ultimi), la società inglese ha messo in discussione la panchina di Erik ten Hag. Lo United si trova in sesta posizione dopo dodici giornate e lontano sette punti dal City primo in classifica. La rivoluzione scatterà a fine campionato e il nome di Conte è sponsorizzato da Sir Alex Ferguson, uomo cardine e figura di spicco nella dirigenza del Manchester. Il tecnico salentino è pronto a tornare in panchina. La volontà è restare in Italia anche per stare vicino alla sua famiglia, ma i Red Devils premono. […]

