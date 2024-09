6 set 2024 15:46

ITALIANS DO IT BETTER! - SARA ERRANI E ANDREA VAVASSORI ENTRANO NELLA STORIA DEL TENNIS ITALIANO: I DUE AZZURRI TRIONFANO AGLI US OPEN NEL DOPPIO MISTO E DIVENTANO LA PRIMA COPPIA ITALIANA A VINCERE UNO SLAM NELLA SPECIALITA' - LA 37ENNE BOLOGNESE E IL 29ENNE TORINESE HANNO BATTUTO IN FINALE TAYLOR TOWNSEND E DONALD YOUNG - ERRANI COMMOSSA: "LA VITA QUEST'ANNO HA ESAGERATO: ROMA, L'ORO OLIMPICO, GLI US OPEN, NON CI CREDO NEANCHE IO" - VIDEO