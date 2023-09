13 set 2023 09:39

ITALVOLLEY IN SEMIFINALE COL BRIVIDO! - L'ITALIA BATTE L'OLANDA 3-2 NEI QUARTI DI FINALE DELL'EUROPEI E CONQUISTA LA 14ESIMA SEMIFINALE DELLA SUA STORIA EUROPEA (GIOVEDI' CONTRO LA FRANCIA DI ANDREA GIANI) - UNA PARTITA ROGNOSA PER GLI AZZURRI, NON SOLO PER I VECCHI INCUBI OLIMPICI MA ANCHE PER L'INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA DI ROBERTO RUSSO. MA AL TIEBREAK...