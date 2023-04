8 apr 2023 16:30

IVAN ZAZZARONI CONTRO LA "SORDITA' SELETTIVA" NEL CALCIO ITALIANO: “PER MANCANZA DI SEGNALAZIONI, NON HO POTUTO STIGMATIZZARE IL CORO CHE SI È UDITO PIÙ VOLTE E CON CHIAREZZA NEI PRIMI 20 MINUTI DI JUVE-INTER: ‘LIVERPOOL LIVERPOOL 39 MORTI SCHIACCIATI’ È RACCAPRICCIANTE. ASSURDO CHE NON L’ABBIANO MESSO A REFERTO - SONO CONVINTO (DA SEMPRE) CHE PER OFFESE DI TALE PORTATA SI POSSA CONFIGURARE IL REATO DI VILIPENDIO DI CADAVERE, PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI..."