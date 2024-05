JAMIE CARRAGHER, POSA IL FIASCO! L’EX CAPITANO DEL LIVERPOOL, OGGI OPINIONISTA, SI PRESENTA UBRIACO IN TV SU "CBS SPORTS" DOPO BORUSSIA-PSG: DEL PIERO NON RIESCE A TRATTENERE LE RISATE – CARRAGHER HA BIASCICATO: “NON HO MANGIATO MOLTO MA HO BEVUTO CIRCA 8 PINTE DI BIRRA TRAI TIFOSI DEL DORTMUND NEL MURO GIALLO’” – IL SIPARIETTO ESILARANTE CON SANCHO: "BEVIAMO QUALCHE PINTA DI BIRRA SE IL BORUSSIA DORTMUND VA IN FINALE?" – LA DELUDENTE RISPOSTA DEL CALCIATORE – VIDEO

Da fanpage.it - Estratti

jamie carragher sancho

Un esilarante siparietto è andato in scena in diretta TV sull'emittente CBS Sports al termine della semifinale d'andata della Champions League 2023-2024 tra Borussia Dortmund e Psg nella quale i padroni di casa si sono imposti per 1-0 grazie al gol siglato da Niclas Fullkrug. Protagonista Jamie Carragher che, insieme all'ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel, aveva il compito di condurre le interviste post-partita dal Westfalenstadion mentre ospiti in studio c'erano altri due ex calciatori di livello mondiale come Alessandro Del Piero e Thierry Henry.

L'ex capitano del Liverpool, oggi opinionista per l'emittente statunitense, si è infatti presentato davanti alle telecamere ubriaco dopo aver seguito l'intero match nel settore dello stadio riservato alla parte più calda della tifoseria del Borussia Dortmund, vale a dire nel leggendario ‘Muro Giallo', ed aver bevuto insieme ai supporter gialloneri ben otto pinte di birra.

jamie carragher

A rivelarlo è stato lo stesso Carragher nel momento in cui la presentatrice Kate Abdo gli ha chiesto se fosse abbastanza sobrio per condurre le interviste post-match: "Questo è in realtà un buon punto perché non ho mangiato molto. Ho mangiato un cheeseburger verso le due e mezza, quando sono arrivato in hotel. Questo potrebbe spiegare perché potrei biascicare le mie parole! Ho bevuto circa otto pinte di birra nel ‘Muro Giallo', ho una nuova famiglia, una nuova famiglia di amici, ci prendiamo cura l'uno dell'altro" ha difatti spiegato il 46enne inglese suscitando grande ilarità in studio.

(...)

L'ex bandiera del Liverpool, dopo aver messo un braccio intorno al collo del calciatore inglese, gli ha raccontato della sua esperienza in mezzo ai tifosi della formazione di casa quasi disinteressandosi della partita che si era appena disputata: "Sono appena stato nel ‘Muro giallo'. È stata una delle migliori esperienze della mia vita. Ho trovato una nuova famiglia, nuovi amici. Mi hanno offerto pinte di birra tutta la sera. Non avevo la visuale migliore per vedere la partita ma Alessandro Del Piero e Thierry Henry che sono in studio dicono che sei stato uno dei migliori" ha difatti detto l'ex calciatore ad un imbarazzato Jadon Sancho mentre la telecamera inquadra la reazione degli ospiti in studio con Del Piero ed Henry che non riuscivano a trattenere le risate.

jamie carragher sancho

La bizzarra intervista si è poi conclusa con Carragher che ha chiesto al giovane connazionale se fosse pronto a passare una serata nel ‘Muro Giallo' con Schmeichel che è intervenuto per ribadire che ancora non è pronto per ridursi nello stesso stato in cui era ridotto lui in quel momento.

Ma l'impassibile Carragher non si è arreso ed ha proseguito con un'ultima domanda su quello che evidentemente era il tema che più gli stava a cuore in quel momento: "Beviamo qualche pinta di birra se il Borussia Dortmund va in finale?" restando quasi deluso poi dalla risposta di Sancho ("Non bevo!"). Il tutto mentre Alessandro Del Piero e Thierry Henry continuavano a smorzare l'imbarazzo lasciandosi andare a sonore risate.

jamie carragher sancho CARRAGHER CARRAGHER GARY NEVILLE