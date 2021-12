JAN, POSA ER FIASCO - ULLRICH RICADE NEL VIZIO DELL’ALCOL! L’EX CICLISTA, PROTAGONISTA DI GRANDI DUELLI CON PANTANI, DOPO UNA SERIE DI LITIGI CON LA FIDANZATA, SAREBBE TORNATO AD ALZARE IL GOMITO. TRE SETTIMANE FA IL RICOVERO PRIMA A CUBA DOVE LA COPPIA SI TROVAVA IN VACANZA E POI IN UN CENTRO DI DISINTOSSICAZIONE IN MESSICO (IL POSTO GLIELO AVREBBE TROVATO L’EX ARCIRIVALE E COMPAGNO DI DOPING LANCE ARMSTRONG) E ORA UN VOLO PROGRAMMATO VERSO UN’ALTRA CLINICA SVIZZERA…

Marco Bonarrigo per corriere.it

jan ullrich

II «lieto fine» nelle pieghe della turbolenta vita di Jan Ullrich, il fenomeno tedesco del ciclismo che negli anni Novanta duellava con Pantani e Armstrong, durano purtroppo lo spazio di pochi mesi. Dodici mesi fa — dopo una serie impressionante di risse, arresti, ricoveri per disintossicarsi da alcool e droghe — il vincitore del Tour de France 1997, di due ori mondiali e di un oro e un argento olimpico a cronometro, sembrava aver trovato un suo equilibrio:

«Jan Ullrich — scriveva a gennaio il settimanale tedesco «Bunte» — sta di nuovo bene e trascorre molto tempo con i suoi figli, grazie a tre donne speciali: l’ex fidanzata Gaby Weis (dalla quale ha avuto la figlia Sarah), l’ex moglie Sara Ullrich (tre figli insieme) e la sua attuale compagna Elizabeth sostengono il vincitore del Tour de France in ogni modo. Le tre donne nella vita di Jan vanno d’accordo e sono un balsamo per la sua anima».

ullrich

LA CONFESSIONE

Il balsamo purtroppo ha terminato il suo effetto. Dopo una serie di litigi con la fidanzata Elisabeth, Jan sarebbe tornato ad abusare di alcool. Una prima crisi tre settimane fa, il ricovero a Cuba dove la coppia si trovava in vacanza, un secondo ricovero in un centro di disintossicazione in Messico (il posto glielo avrebbe trovato l’ex arcirivale e compagno di doping Lance Armstrong) e ora un volo programmato (Covid permettendo) verso un’altra clinica svizzera dove Ullrich — che ha appena compiuto 48 anni — dovrebbe provare per l’ennesima volta a liberarsi dai suoi fantasmi.

ullrich pantani

A settembre, dopo una pedalata comune a Maiorca, Ullrich era intervenuto in un episodio di «The Move», il podcast creato proprio da Lance Armstrong: «Tre anni fa — raccontò — ho rischiato di morire come è successo al povero Marco Pantani. Mi ha salvato Lance, venendomi a trovare in clinica e incoraggiandomi a ricominciare da capo».

Secondo il tabloid tedesco «Bild», Armstrong avrebbe appena fatto visita ad Ullrich nella clinica messicana e si starebbe occupando del suo trasferimento in Europa.

ullrich armstrong