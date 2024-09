7 set 2024 08:00

JANNIK FA L’AMERICANO – SINNER BATTE DRAPER IN TRE SET E CONQUISTA LA SUA PRIMA FINALE AGLI US OPEN – È PRIMO ITALIANO A RIUSCIRE NELL’IMPRESA SUL CEMENTO NEWYORKESE NEL SINGOLARE MASCHILE. CORRADO BARAZZUTTI NEL 1977 E MATTEO BERRETTINI 2019 SI ERANO FERMATI ALLE SEMIFINALI – IL NUMERO 1 DEL MONDO, CHE DURANTE IL MATCH HA DOVUTO CHIAMARE IL MASSAGGIATORE PER I CRAMPI, IN FINALE SFIDERÀ TAYLOR FRITZ – VIDEO