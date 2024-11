20 nov 2024 16:04

JORGE MARTIN, NIENTE "TROMBATE" IN DISCOTECA! - IL NEO-CAMPIONE DELLA MOTOGP E LA FIDANZATA, MARIA MONFORT, SONO STATI CACCIATI DA UN CLUB DI BARCELLONA DURANTE UNA FESTA POST GALA UFFICIALE DEL MOTOMONDIALE - IL MOTIVO? LO SPAGNOLO HA USATO UNA TROMBETTA DA STADIO ALL'INTERNO DEL LOCALE - IL 26ENNE NON HA PROTESTATO PER LA CACCIATA E ALLA FINE HA DECISO DI…