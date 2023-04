JOSÉ DELL'ALTRO MONDO - L'ARABIA SAUDITA PUNTA ANCHE JOSÉ MOURINHO: LO "SPECIAL ONE" AVREBBE RICEVUTO UN'OFFERTA DA 120 MILIONI PER DUE ANNI PER ALLENARE LA NAZIONALE ARABA OPPURE UN CLUB: L'AL NASSR, DOVE GIOCA CRISTIANO RONALDO, O L'AL HILAL - NONOSTANTE L'ALLENATORE SIA TENTATO, VORREBBE CONTINUARE CON LA ROMA E ASPETTA L'OFFERTA DI RINNOVO DA PARTE DI FRIEDKIN...

Estratto dell'articolo di Jacopo Aliprandi e Roberto Maida per il "Corriere dello Sport"

Attenta Roma, perché stavolta José Mourinho tentenna. Non potrebbe essere altrimenti davanti a una proposta mostruosa: 120 milioni di euro per due anni - 60 più 60 - arrivata direttamente dagli alti vertici dell’Arabia Saudita per allenare la nazionale, fresca di onorevole partecipazione al Mondiale in Qatar con la vittoria sorprendente sull’Argentina, oppure un club: l’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo […] o il più modesto Al-Ahli […].

I sauditi fanno sul serio, vogliono andare fino in fondo, tanto da aver formulato un’offerta flessibile: oltre a garantirsi l’ingaggio più alto mai pagato a un allenatore, Mourinho avrebbe due opzioni, una per stracciare il contratto al termine della prima stagione e una opposta che prevede il prolungamento fino al 2026, l’anno del Mondiale americano. L’importante è che accetti il trasferimento e il ruolo di testimonial, nel progetto di lancio del calcio locale che ha già assoldato Cristiano Ronaldo e punta a importare anche Leo Messi […]

INCERTEZZA

La prima reazione istintiva, conoscendo il prestigio e l’appeal del personaggio, sarebbe escludere l’ipotesi. Ma non è affatto semplice, anche per un uomo molto ricco, rifiutare a cuor leggero una proposta così gratificante. Si sussurra anzi che Mourinho si sia già confrontato con lo staff, dal fido Nuno Santos in giù, incontrando opinioni differenti. […]

ATTESA

Tuttavia Mourinho non ha cambiato idea. Vorrebbe, anzi vuole restare alla Roma. Può sembrare una contraddizione, che invece può essere facilmente risolta dalla proprietà. […] Arabia o non Arabia, le offerte potrebbero essere molteplici. E l’umore di Mourinho subire delle modifiche. Il nodo è sempre il solito: Mourinho ha ancora un anno di contratto con la Roma (2024) che per i Friedkin resta valido e remunerativo (7,5 milioni). L’allenatore vorrebbe capire se il presidente medita di rinnovarlo, ma il presidente preferisce prendere tempo perché nella sua agenda l’allenatore non costituisce un tema di analisi.

