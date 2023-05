JOYA E DOLORI – LA FIDANZATA DI PAULO DYBALA, ORIANA SABATINI, CHIEDE AL PORTIERE ARGENTINO “DIBU” MARTINEZ DI PORTARE CON SE’ IL ROMANISTA ALL’ASTON VILLA. E I TIFOSI GIALLOROSSI LA SOMMERGONO DI INSULTI SUI SOCIAL – BISESSUALE, CANTANTE, NIPOTE DELLA TENNISTA GABRIELA SABATINI, INFLUENCER PIÙ FAMOSA DI PAULO IN ARGENTINA: ECCO CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE LA COMPAGNA DEL FANTASISTA ROMANISTA – VIDEO

1 – ORIANA SABATINI SPINGE PAULO DYBALA ALL’ASTON VILLA: INSULTI SOCIAL DAI TIFOSI DELLA ROMA

Estratto dell’articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

oriana sabatini fidanzata di dybala

È bastata una frase di Oriana Sabatini per fare arrabbiare i tifosi della Roma. La fidanzata di Dybala, che ha 27 anni (e dal 2018 è la fidanzata dell’attaccante giallorosso), ha invitato Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa ed eroe a Qatar 2022, a portare Paulo in Premier League.

Per la Roma l’ex juventino è un punto fermo del presente e del futuro, anche se quella doppia clausola presente nel suo contratto gli lascia un’agevole via d’uscita in particolare verso l’estero: chiunque fuori dall’Italia voglia prendersi il campione del mondo argentino non deve fare altro che sborsare 12 milioni, senza che la Roma abbia la possibilità di opporsi.

oriana sabatini dybala

Ed ecco allora la proposta di Oriana a Martinez, che le ha causato qualche insulto sui social. All’origine, le dichiarazioni rilasciate nel corso del programma Behindthegame, una serie prodotta dalla Premier e condotta dall’ex bomber dell’Arsenal e dell’Inghilterra, Ian Wright.

L’occasione è stata la presenza anche di Martinez, appunto. «Sto cercando di portare qualche amico all’Aston Villa, qualche argentino», ha detto. È stato fatto il nome di De Paul, ex Udinese ora all’Atletico Madrid, ma ecco che Oriana ha replicato: «No, porta Dybala». E Martinez: «Porterò Dybala, Angel Correa, tutti i miei amici».

A questo punto Wright ha ricordato a Oriana il corteggiamento del Manchester United per portare Dybala in Inghilterra: «Non ci avete provato con abbastanza decisione», gli ha detto la 27enne modella e cantante argentina. Ed ecco che i tifosi giallorossi l’hanno presa di mira sui social. […]

2 – CHI È ORIANA SABATINI, LADY DYBALA:

Estratto dell'articolo di Andrea Sereni per www.corriere.it

oriana sabatini paulo dybala 5

Oriana Sabatini, la nipote dell’ex tennista Gabriela, ha 27 anni (è nata il 19 aprile 1996) e dal 2018 è la compagna di Paulo Dybala. Cantante e attrice famosissima in Argentina – ha oltre 6 milioni di follower su Instagram –, due anni fa, durante una sessione social del gioco «vero o falso», ha risposto a uno che le chiedeva «Sos bisexual?» (sei bisessuale?): «Se proprio devo mettermi un'etichetta, credo di sì».

La domanda nasce, probabilmente, dal video di una sua canzone, «Stay or Run», che parla proprio di un amore saffico e nel quale Oriana bacia ripetutamente la modella Soledad Alonso. Il video, su Youtube, è stato visualizzato oltre 6 milioni di volte. Sabatini già quattro anni fa, a una trasmissione della radio uruguayana Agarrate Catalina, aveva spiegato: «Non c'è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia». Lo stesso anno, ha incontrato Paulo.

oriana sabatini paulo dybala 4

Oriana Sabatini in Argentina è una star. Famosa come se non più del fidanzato. Non è infatti (solo) la compagna di Paulo Dybala, ma una cantante e modella affermata.

Figlia d’arte, 27 anni, Oriana è nipote di Gabriela Sabatini, una delle stelle del tennis femminile nell’epoca Graf-Seles, vincitrice dello Us Open nel 1991 e finalista a Wimbledon nel 1990. La madre, Catherine Fulop, è una famosa attrice venezuelana, il padre Osvaldo un attore e imprenditore di successo.

oriana sabatini paulo dybala 3

Paulo perse la testa per Oriana dopo averla vista al concerto di Ariana Grande. «Mi chiese subito di uscire, ma non sapevo chi fosse e domandai a mio padre —ha raccontato la Sabatini, che non segue il calcio —. Lui si mise a ridere, così iniziai a informarmi». Dal 2018, dopo qualche ricerca, fanno coppia fissa.

Fisico da modella e occhi verde chiaro che parlano, Oriana ha tanto da dire. Lo scorso luglio ha pubblicato un video su Instagram (con quasi 12 milioni di visualizzazioni) contro il body shaming. Una realtà sempre più diffusa e pericolosa, soprattutto tra le ragazze: «Dopo 10 anni vissuti con problemi alimentari, passando dall’anoressia al disturbo da alimentazione incontrollata, ho caricato questo video. E oggi sono felice così — ha spiegato in una lettera che accompagna le immagini —. Penso che sia già un grande passo avanti». Sorride struccata, è serena mentre in costume mostra le imperfezioni del suo corpo. Un esempio, a soli 24 anni. Lo ha confermato anche sul tema della sessualità.

