27 gen 2023 12:56

JP MORGAN PRONTA A FORAGGIARE LA SERIE A IN PROFONDO ROSSO – SECONDO “MILANO FINANZA” LA BANCA AMERICANA PRESENTA UN’OFFERTA DI TRA I 700 MILIONI E IL MILIARDO DI EURO PER FINANZIARE I PROGETTI DI SVILUPPO DEL CALCIO IN ITALIA (FRA CUI LA MEDIA COMPANY ED EVENTUALMENTE IL CANALE DI LEGA). IL FINANZIAMENTO DOVREBBE AVERE COME GARANZIA I PROVENTI DEI DIRITTI TV DEL CAMPIONATO