JULIAN NAGELSMANN KAPUTT! - IL BAYERN MONACO HA ESONERATO IL TECNICO 35ENNE: AL SUO POSTO ARRIVA TOMAS TUCHEL - LA DIRIGENZA DEL CLUB BAVARESE TEMEVA DI CHIUDERE LA STAGIONE SENZA TROFEI E NON HA MAI DIGERITO LA SUA VITA DA STAR, TRA LA RELAZIONE CON LA GIORNALISTA LENA WURZENBERGER E IL SUO LOOK GIUDICATO TROPPO "FIGHETTO" - ANCHE I SUOI GIOCATORI L'AVREBBERO ABBANDONATO, GIUDICANDOLO TROPPO "IMMATURO" PER DIRIGERE LA SQUADRA…

1. BAYERN MONACO SHOCK: DECISO L'ESONERO DI NAGELSMANN

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

JULIAN NAGELSMANN

Clamoroso in Germania: il Bayern Monaco avrebbe deciso di esonerare con effetto immediato Julian Nagelsmann. Con i bavaresi appena superati in classifica dal Borussia Dortmund e chiamati a sfidare il Manchester City di Guardiola e Haaland nei quarti di Champions League, il cambio in panchina sarebbe frutto di un vertice lampo, approfittando della sosta per le nazionali. E' già pronto il suo sostituto: si tratta di Thomas Tuchel, rimasto senza squadra dopo essere stato cacciato dal Chelsea a inizio stagione. Ora si attende solo l'annuncio ufficiale. […]

2. PERCHÉ IL BAYERN MONACO HA SCELTO DI ESONERARE NAGELSMANN

Estratto dell'articolo di Federico Zanon per www.calciomercato.com

JULIAN NAGELSMANN

Auf Wiedersehen Julian. Il Bayern Monaco ha dato il ben servito a Nagelsmann, una decisione che può sorprendere fino a un certo punto. Il rapporto tra l'ex allenatore del Lipsia e il club di Säbener Straße era logoro da tempo, serviva un pretesto per per passare dalle parole ai fatti, arrivato puntualmente nel weekend, con la sconfitta 2-1 contro il Bayer Leverkusen[…] . Nulla di irrimediabile, ma sufficiente per dare una scossa a un ambiente che a dirla tutta si aspettava un cambiamento. […]

JULIAN NAGELSMANN

Il Bayern, per dirla alla Mourinho, temeva di chiudere la stagione con zeru tituli, considerando gli imminenti impegni contro Dortmund in campionato, Manchester City nei quarti di finale di Champions League e Friburgo nei quarti di finale di Coppa Germania […].

SPOGLIATOIO CONTRO

Il generale attuale aveva perso la stima, il rispetto e la fiducia dei suoi sottoposti e soldati. Secondo la stampa tedesca solo Kimmich era dalla parte di Nageslmann, la maggior parte dello spogliatoio, soprattutto i più 'anziani' cospiravano da tempo contro di lui. Il 35enne era considerato immaturo per dirigere una squadra così importante e blasonata, la sua vita da star fuori dal campo (il club non ha mai digerito la relazione Lena Wurzenberger, giornalista della Bild) e la scarsa disponibilità a fare gruppo […] non hanno fatto che peggiorare la sua situazione.

julian nagelsmann con lena wurzenberger su uno yacht 7

L'ultima uscita pubblica, con l'accusa di avere una talpa nello spogliatoio e il successivo allontanamento di Toni Tapalovic, lo storico preparatore dei portieri amico di Manuel Neuer, hanno convinto il presidente Oliver Kahn a cambiare. […]

