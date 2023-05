9 mag 2023 13:04

PER LA JUVE IN ARRIVO UNA STANGATA: ADDIO CHAMPIONS! IL CLUB BIANCONERO VERSO UNA PENALIZZAZIONE TRA I 9 E I 12 PUNTI, MA NON È ESCLUSA LA CONFERMA DEL -15. IERI IL COLLEGIO DI GARANZIA DEL CONI HA PUBBLICATO LE "SPIETATE" MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SUL CASO PLUSVALENZE. LA CONFERMA DELLA “SLEALTÀ SPORTIVA” DELLA SOCIETÀ, A CUI È APPESA LA PENALIZZAZIONE, FA SÌ CHE ALMENO UNA LARGHISSIMA PARTE DEI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE TORNERÀ A PESARE SULLE SPALLE DELLA "GIUVE"...