JUVE, ATTENTA AL SIVIGLIA, "REGINA DI COPPA"! - I BIANCONERI IN SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE INCONTRERANNO LA SQUADRA CHE HA VINTO PIÙ VOLTE IL TROFEO - L'ULTIMA VOLTA CHE GLI ANDALUSI HANNO VINTO L'EUROPA LEAGUE ERA NEL 2020 QUANDO SCONFISSERO IN FINALE L'INTER DI "ANDONIO" CONTE - ALLEGRI: "SIVIGLIA? MI ASPETTAVO CHE PASSASSE, È UNA SQUADRA ROGNOSA E ABILE NEL PALLEGGIO - LO SFOGO DI CUADRADO DOPO LA PARTITA CONTRO I PORTOGHESI: "PERCHÉ TOCCA SEMPRE A ME IL CONTROLLO ANTI-DOPING?" - IL VIDEO DEI GOL

1. ALLEGRI: "SIVIGLIA SQUADRA ROGNOSA"

Estratto dell'articolo di Livia Taglioli per www.gazzetta.it

"E' stata una bella giornata", ha commentato l'allenatore della Juve dopo l'1-1 contro lo Sporting Lisbona, alludendo anche alla decisione del Coni. "Abbiamo avuto un pizzico di fortuna nel finale contro lo Sporting - ha aggiunto parlando della gara che ha visto la Juve qualificarsi alle semifinali di Europa League -. Il Siviglia? Mi aspettavo che passasse, è una squadra rognosa e abile nel palleggio. Ed ha vinto tante Europa League". […]

2. CUADRADO CONTRARIATO NEGLI SPOGLIATOI DOPO SPORTING-JUVENTUS: “PERCHÉ TOCCA SEMPRE A ME?”

Estratto dell'articolo di Ada Cotugno per www.fanpage.it

La Juventus ha archiviato il passaggio in semifinale di Europa League, ma alla fine della partita contro lo Sporting c'è qualcuno che non festeggia. Juan Cuadrado è stato convocato al termine del match per il controllo antidoping di routine, ma c'è qualcosa che fa storcere il naso al giocatore.

In una story pubblicata sul suo profilo Instagram il bianconero si è lamentato per essere stato scelto ancora una volta come campione per il controllo. "Perché tocca sempre a me il doping?" ha scritto accanto alla foto, aggiungendo emoji rosse di rabbia per esternare la sua frustrazione.

Non è la prima volta infatti che la scelta per l'antidoping ricade su Cuadrado: già in passato il colombiano ha dovuto sottoporsi diverse volte all'esame di routine che la UEFA chiede dopo ogni partita in campo europeo e anche al fischio finale della sfida di ritorno contro lo Sporting è toccato di nuovo a lui.

[…]