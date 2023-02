12 feb 2023 20:09

LA JUVE BATTE 1-0 LA FIORENTINA E AVVICINA IL SETTIMO POSTO. AI BIANCONERI BASTA IL GOL DI RABIOT NEL PRIMO TEMPO - NELLA RIPRESA IL VAR ANNULLA A VLAHOVIC IL GOL DEL RADDOPPIO PER UN FUORIGIOCO MILLIMETRICO, POI NEL FINALE QUELLO DEL PARI A CASTROVILLI, PER UN OFFSIDE DI RANIERI - QUARTO KO NELLE ULTIME CINQUE PER ITALIANO – L’ENTRATACCIA DI BONAVENTURA SU DI MARIA…