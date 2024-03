5 mar 2024 19:17

ALLA JUVE CONVIENE TIFARE PER L'ELIMINAZIONE DI NAPOLI E LAZIO DALLA CHAMPIONS - LA FIFA RISPONDE INDIRETTAMENTE AD AURELIO DE LAURENTIIS, CHE AVEVA AUSPICATO L'ESCLUSIONE DEI BIANCONERI DAL MONDIALE DEL CLUB: "SE È FUORI DALLE COPPE EUROPEE NON DOVREBBE ESSERE AMMESSA" - LA FEDERAZIONE HA PUBBLICATO UN POST PER RIBADIRE I CRITERI DI QUALIFICAZIONE AL TORNEO, CHE DALLA PROSSIMA EDIZIONE SARA' A 32 SQUADRE: "LA JUVENTUS SI QUALIFICHERÀ SE NAPOLI E LAZIO NON RIUSCIRANNO A PASSARE IL TURNO IN CHAMPIONS LEAGUE…"