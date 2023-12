LA JUVE FALLISCE IL SORPASSO SULL’INTER – I BIANCONERI PAREGGIANO 1-1 CON IL GENOA E MANCANO L’OCCASIONE DI RIPORTARSI A +2 SUI NERAZZURRI, CHE DOMANI INCONTRANO LA LAZIO – LA “VECCHIA SIGNORA” RECRIMINA 2 ERRORI DELL’ARBITRO MASSA: AL 7' DEL SECONDO TEMPO, PER UN MANCATO RIGORE DOPO CHE BANI INTERCETTA IL PALLONE IN AREA CON UN BRACCIO, POI, AL 90ESIMO, QUANDO MALINOVSKY ENTRA DURISSIMO SUL TURCO YILDIZ (L’UCRAINO NON VIENE ESPULSO) – ALLEGRI: “NON DOBBIAMO CREARE POLEMICHE MA VENGONO FUORI DA SOLE..."

1. LA JUVE SI FERMA A GENOVA E MANCA IL SORPASSO: GUDMUNDSSON RISPONDE A CHIESA

Estratto dell’articolo di Nicola Balice per www.lastampa.it

genoa juve 7

Questa volta il copione cambia. Dopo le vittorie di venerdì sera con Monza e Napoli è arrivato il passo falso della Juve a Marassi con il Genoa, un 1-1 che spalanca la via della fuga all'Inter: domenica sera a Roma contro la Lazio […], in caso di vittoria Simone Inzaghi andrebbe infatti a +4 sui bianconeri. […] . La storia del venerdì sera racconta intanto di una Juve questa volta incapace di gestire il gol del vantaggio e un primo tempo tutto sommato molto positivo, concluso in vantaggio grazie al rigore guadagnato e poi trasformato da Federico Chiesa: il blackout fatale arriva però a inizio secondo tempo, quando il Genoa pareggia con il “solito” Albert Gudmundsson e la Juve si riscopre confusa nel non riuscire a riorganizzare delle trame ordinate di gioco.

genoa juve 5

Con l'assenza di Adrien Rabiot che a conti fatti si è rivelata la più pesante tra tutte quelle che in questi mesi Max Allegri ha dovuto gestire: il doppio colpo subito col Napoli al piede e al costato non hanno permesso al francese di scendere in campo contro il Genoa, troppo il dolore da gestire, inutili i provini della rifinitura. Al suo posto un Fabio Miretti che non ha lasciato il segno. […]

2. JUVENTUS, COL GENOA MANCA UN RIGORE: COSA È SUCCESSO. E MALINOVSKYI È DA ROSSO

Estratto dell’articolo di Domenico Marchese per www.repubblica.it

genoa juve 6

[…] Al 7' della ripresa, […] il difensore rossoblù Bani intercetta con il braccio, molto largo, il pallone […] Tocco non visto dall'arbitro Massa e non segnalato dal Var: rigore subito apparso netto, parere confermato anche dall'ex arbitro Marelli su Dazn.

MALINOVSKYI, FALLO DA ESPULSIONE

Il secondo episodio[…] al 90', quando l'ucraino Malinovskyi ha commesso un brutto fallo sul turco Yildiz: molto violento il contatto, con la gamba del genoano pericolosamente alta, punito però soltanto con il cartellino giallo. Anche in questo caso sarebbe stato giusto un intervento del Var per cambiare la decisione da ammonizione a espulsione.

genoa juve 1

Allegri, che a fine partita non vuole mai commentare gli episodi arbitrali, anche questa volta non si è smentito: "Massa – ha detto il tecnico juventino – ha diretto un buon match, lui e i suoi collaboratori sono stati molto bravi, sono contento. […] è difficile avere una linea guida unica, l'episodio è soggettivo. Sei o sette anni fa, dopo il primo episodio capitato a noi quando Liechsteiner, correndo, prese in faccia Papu Gomez, dissi che entrando nelle situazioni soggettive avremmo avuto problemi. Le polemiche non dobbiamo crearle perché gli arbitri sono molto bravi, ma vengono fuori da sole, per forza, perché le decisioni vengono portate dall'arbitro al Var".

genoa juve 4