LA JUVE HA SPESO PIÙ PER I PROCESSI CHE PER L’ACQUISTO DI CRISTIANO RONALDO – IL CLUB HA SBORSATO 115 MILIONI DI EURO PER LE SANZIONI RICEVUTE PER IL CASO PLUSVALENZE E PER AVER RITARDATO IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI AI CALCIATORI – NELLA STAGIONE 2022/2023, QUANDO GLI EFFETTI DELLA STANGATA SONO STATI ASSORBITI SOLO PER IL 20%, LA JUVENTUS HA CHIUSO IL BILANCIO IN PERDITA DI 123,6 MILIONI – LA RESTATE PARTE COLPIRÀ IL PROSSIMO BILANCIO. PER QUESTO IL CDA HA DECISO DI PROPORRE UN AUMENTO DI CAPITALE DI 200 MILIONI DI EURO…