“AGNELLI VOLEVA APPROVARE IL BILANCIO A OGNI COSTO" - L’EX CONSIGLIERA INDIPENDENTE DEL CDA DELLA JUVE DANIELA MARILUNGO RACCONTA AI MAGISTRATI: “MI DIMISI PERCHÉ CAPII CHE STAVA CROLLANDO TUTTO. IL MIO AVVOCATO MI AVVISÒ: NON APPROVARE IL BILANCIO. MI SENTIVO A DISAGIO. ERA IN BALLO L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI. AGNELLI CI DISSE: O STATE DENTRO O FUORI” – E’ STATA SUZANNE HEYWOOD, BRACCIO ARMATO DI JOHN ELKANN, A COSTRUIRE LA TRAPPOLA IN CUI È CADUTO ANDREA AGNELLI CHE NON SI È DIMESSO, MA È STATO “DIMESSO”