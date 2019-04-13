JUVE, NON E' QUI LA FESTA - SCUDETTO RIMANDATO PER I BIANCONERI, LA SPAL VINCE IN RIMONTA - ANCORA A SEGNO KEAN, LA JUVE NELLA RIPRESA IN CAMPO CON TRE PRIMAVERA - PAOLO CONDO' SU "SKY SPORT": "COMPLIMENTI AL CORAGGIO DELLA SPAL, NON SI E' ACCONTENTATA DEL PARI"

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spal juventus 2-1 spal juventus 2-1

La Juve fallisce il match-point per lo scudetto: impresa della Spal. Gli uomini di Semplici ribaltano il gol di Kean e trovano il 2-1 con Bonifazi e Floccari: vittoria chiave per la salvezza. Dopo un buon avvio della Juventus, la Spal esce fuori e si fa vedere dalle parti di Perin: la fonte di gioco è il solito Lazzari, che spinge con insistenza e crea pericoli per la difesa bianconera.
 
E nel momento migliore dei biancoazzurri arriva il vantaggio della Juve: sinistro di Cancelo, il solito Kean spinge in rete. In avvio di ripresa la Spal trova il pareggio: corner di Schiattarella, Bonifazi svetta e supera Perin. Il gol galvanizza gli uomini di Semplici, che spingono alla ricerca del vantaggio e hanno una grande palla-gol con Murgia, il cui colpo di testa viene bloccato da Perin. E al 74’ Floccari porta addirittura in vantaggio la Spal: festa scudetto rimandata.

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