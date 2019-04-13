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JUVE, NON E' QUI LA FESTA - SCUDETTO RIMANDATO PER I BIANCONERI, LA SPAL VINCE IN RIMONTA - ANCORA A SEGNO KEAN, LA JUVE NELLA RIPRESA IN CAMPO CON TRE PRIMAVERA - PAOLO CONDO' SU "SKY SPORT": "COMPLIMENTI AL CORAGGIO DELLA SPAL, NON SI E' ACCONTENTATA DEL PARI"-
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LA GUERRA PER IL DOMINIO DI YOUTUBE – DAL 2013 AL 2019 È SEMPRE STATO “PEWDIEPIE” LO YOUTUBER PIÙ SEGUITO DEL MONDO SUL SITO, MA POI È ARRIVATA L’ETICHETTA INDIANA “T-SERIES” – C’È UN CONTATORE LIVE CHE TIENE IL CONTO DELLA SFIDA (VIDEO) ED È PARTITA UNA LOTTA CON INSULTI E COLPI BASSI – CARTELLONI A “TIMES SQUARE” E CAMPAGNE NAZIONALISTICHE: TUTTE LE TAPPE DELLO SCONTRO
RAI AD ALTA TENSIONE - OGGI POMERIGGIO C'È STATO UN ACCESISSIMO DIVERBIO TRA UN IMPORTATE DIRETTORE DI TG ED IL SUO VICE - QUALCUNO AFFERMA CHE LA VICENDA SIA TRASCESA E CHE SIA ADDIRITTURA FINITA SULLA SCRIVANIA DELL'AD SALINI....
ALITALIA, DAL DECOLLO AL TRACOLLO - SI SVUOTA LA CORDATA FS: A SOLI 20 GIORNI DALLA DEAD LINE PER LA PROPOSTA, ANCHE ATLANTIA DICE NO ALL'INGRESSO NELLA NEWCO - SVANITE LE PROMESSE DI SOSTEGNO DELLA POLITICA: TENTATIVO IN EXTREMIS DI DELTA CON CHINA EASTERN - MA IL GRUPPO ASIATICO PARTECIPEREBBE CON UNA QUOTA POCO PIÙ CHE SIMBOLICA (IL 5%?)
TI SUONO LA CHITARRINA? - ARRESTATO A ROMA UN MUSICISTA 47ENNE: MOLESTAVA LE GIOVANI ALLIEVE DURANTE LE LEZIONI CHITARRA IN CASA - LE MINORENNI, ASCOLTATE DAGLI AGENTI DELLA MOBILE, HANNO RACCONTATO CHE IL MAESTRO AVREBBE CERCATO DI…
LA SECOND LIFE DI WALTER SABATINI: “RESPIRO SENZA BISOGNO DELL'OSSIGENO. FACCIO LA DOCCIA DA SOLO. NON HO PIÙ ATTACCHI DI PANICO E NON SONO SPAVENTATO DALLA MORTE - LOTITO FECE UNA SFURIATA PER UN MIO LEGGERO RITARDO, LUI CHE CI FACEVA ASPETTARE ORE, ALLORA SÌ, SONO VOLATE PIZZE, NON SCHIAFFI, MA PIZZE NAPOLETANE” - LA RAMANZINA A TOTTI, I CONSIGLI A DE ROSSI, LE CENE CON ZHANG E LA PROMESSA A FERRERO…
CAFONALINO - LA FESTA PIÙ DIVERTENTE (E FOLLE) DELLA MILANO DESIGN WEEK 2019 È FIRMATA TOILETPAPER E YOOX - NEL SALONE D’ONORE DELLA TRIENNALE UNA CENA IN STILE OKTOBERFEST CON PATTINATORI, SETTE DRESS CODE DIVERSI, PHOTOCALL CON AEREI IN PARTENZA E UN DJ SET «MOBILE» FINO A TARDA NOTTE - DA BARBARA BERLUSCONI A MARIA ELENA BOSCHI, DA RENATO POZZETTO A GHALI FINO A MARICA PELLEGRINELLI, ECCO CHI C’ERA - FOTOGALLERY
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
IO VIVO, TUMORE BRUCIATO - SARÀ POSSIBILE BRUCIARE ALCUNI TUMORI IN UN SECONDO GRAZIE ALL’UTILIZZO DI FASCI DI ELETTRONI GENERATI VIA LASER: È QUANTO SCOPERTO DA GABRIELE GRITTANI, SCIENZIATO BARESE CHE LAVORA NEL CENTRO DI RICERCA DI PRAGA – IL FISICO NUCLEARE HA BREVETTATO IL NUOVO SISTEMA CHE PROMETTE MAGGIORE EFFICACIA NELLA CURA ALLE NEOPLASIE AL…