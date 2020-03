JUVE IN QUARANTENA - I MEDICI EFFETTUANO NUOVI TAMPONI: ECCO COSA STA SUCCEDENDO - LA SQUADRA RESTA IN ISOLAMENTO, CHE DURERÀ FINO AL 25 MARZO. POSITIVA ANCHE LA FIDANZATA DI RUGANI MICHELA PERSICO, IL DIFENSORE: "CHE BOTTA, MA NON HO MAI AVUTO SINTOMI GRAVI, CHE FACCIO? NETFLIX...”- VIDEO

Superata la soglia dei 400mila euro. Va a gonfie vele la campagna di fundraising lanciata dalla Juventus a sostegno del sistema sanitario di Torino e del Piemonte. Sulla piattaforma gofundme. com, continuano le donazioni di tutti coloro, tifosi e non, che vogliono dare un aiuto concreto a chi sta combattendo in prima linea l’emergenza coronavirus. Ieri pomeriggio è stato abbattuto il muro dei 400mila euro, tanto che in serata si viaggiava spediti verso i 410mila. #DistantiMaUniti è l’hashtag della campagna di sensibilizzazione iniziata dopo l’esplosione della pandemia. La Juve, tra società, giocatori della prima squadra e giocatrici della Juventus Women, ha già contribuito con un apporto iniziale di 300mila euro.

TAMPONI - La squadra, intanto, resta in isolamento, che durerà fino al 25 marzo. I calciatori sono in quarantena, chi nella propria abitazione, chi al JHotel, e seguono le direttive dello staff medico del club. Tra oggi e domani, saranno effettuati i tamponi ai giocatori per verificare l’esistenza di nuovi positivi. Per questioni di privacy, la società bianconera non rivelerà l’esito dei test: ci saranno comunicazioni soltanto nel caso di nuove positività.

