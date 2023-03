JUVE, "JOYA" E DOLORI - PAULO DYBALA È PRONTO A PORTARE LA JUVENTUS IN TRIBUNALE PER IL MANCATO RINNOVO DEL SUO CONTRATTO - L'ATTACCANTE ARGENTINO CHIEDE 3 MILIONI DI RISARCIMENTO - NELL’AUTUNNO 2021 IL CONTRATTO DI DYBALA ERA FATTO MA POI LA SOCIETÀ HA VIRATO SU VLAHOVIC - SOLO CHE L'ARGENTINO AVENDO ADERITO ALLA "MANOVRA STIPENDI" ERA CONVINTO CHE I SOLDI A CUI AVEVA INIZIALMENTE RINUNCIATO SAREBBERO STATI PAGATI CON UN AUMENTO SUGLI STIPENDI SUCCESSIVI E INVECE LASCIANDO LA JUVENTUS NON HA INCASSATO IL DOVUTO: "AD APRILE 2023 LA JUVE HA L’ULTIMA OPPORTUNITÀ PER PAGARE QUESTI 3 MILIONI CIRCA"

Estratto dell'articolo di Massimiliano Nerozzi per www.corriere.it

paulo dybala 2

Scaricato dalla Juve […] Paulo Dybala potrebbe avere la rivincita, n[…]: dagli atti dell’inchiesta della Procura di Torino sui conti del club, risulta infatti che uno dei legali dell’argentino, l’avvocato Luca Ferrari, «ha avanzato richiesta di risarcimento per il mancato rinnovo contrattuale, con mail del 12 maggio, lettera del 28 luglio e mail del 20 settembre 2022». L’ex numero 10 juventino, ascoltato da un capitano e un maresciallo della guardia di finanza, cade dalle nuvole: «Non ero a conoscenza di questi documenti che non ho mai visto prima». […]Sentito tre giorni fa in Procura dai pm, l’avvocato ha confermato tutto.

paulo dybala 3

In sostanza, secondo la ricostruzione del legale, […] nell’autunno 2021 il contratto tra la Juve e Dybala era praticamente fatto: dopodiché improvvisamente — secondo la sua versione — il club si tirò indietro, per poi prendere Vlahovic, il gennaio seguente. Va da sé, un’operazione era alternativa all’altra. […]

paulo dybala 5

Motivo: «Sicuramente si tratta degli stipendi del 2021 spostati, forse c’è dentro anche qualche bonus». Spiega ancora: «Quando abbiamo fatto l’accordo per lo spostamento delle buste paga, sapevamo che se avevo ancora un contratto, gli stipendi arretrati li pagavano in aumento sugli stipendi successivi, se invece andavo via, mi dovevano pagare tutto subito. So che ad aprile 2023 la Juve ha l’ultima opportunità per pagare questi 3 milioni circa». […] Da amato ex vorrebbe evitare una battaglia legale: «Ho parlato con i miei legali e ho fatto capire loro che ovviamente rivoglio i miei soldi, ma senza fare nessuna causa e senza uscire sui giornali, evitando problemi per me e per la Juventus».[…]

ARTICOLI CORRELATI