9 mar 2023 14:49

ALLA JUVE SCOPPIA IL CASO POGBA: NON CONVOCATO PER MOTIVI DISCIPLINARI PER IL MATCH DI EUROPA LEAGUE COL FRIBURGO! LA CLAMOROSA DECISIONE DI ALLEGRI DOPO CHE IL CENTROCAMPISTA FRANCESE SI È PRESENTATO IN RITARDO IN RITIRO - I RAPPORTI SI SONO INCRINATI GIA' NEL PRECAMPIONATO, QUANDO DURANTE LA TOURNÉE ESTIVA NEGLI STATI UNITI POGBA SI ERA INFORTUNATO AL GINOCCHIO...