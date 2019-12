15 dic 2019 19:07

JUVE SHOW CON IL TRIDENTE DELLE MERAVIGLIE, CR7 FA DOPPIETTA, BIANCONERI IN TESTA IN ATTESA DEL POSTICIPO - SARRI: “RONALDO, HIGUAIN, DYBALA SONO UNA SOLUZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI CONTESTI. MA IN CERTE PARTITE…” – CRISTIANO: "IL TRIDENTE? PENSO CHE SI POSSA FARE ANCHE CON AVVERSARI PIU’ DIFFICILI" - VIDEO