LA JUVE DEL TANTO VITUPERATO ALLEGRI TORNA IN TESTA AL CAMPIONATO: CAMBIASO SFONDA IL MURO DEL VERONA ALL'ULTIMO SECONDO: LA VAR CANCELLA DUE GOL A KEAN, MA IL SECONDO ERA BUONO – ALLEGRI: "JUVE OPERAIA? A NOI PIACE MOLTO QUESTA DEFINIZIONE. È NEL DNA DELLA JUVE VINCERE COSÌ" - KEAN, FURIOSO DOPO LA SOSTITUZIONE, URLA A ALLEGRI "MA PERCHE'?" E L’INDEGNA “SCEMEGGIATA” DI FARAONI: VIDEO

Estratti da gazzetta.it

juve verona

All’ultimo secondo – e dopo due gol annullati a Moise Kean dalla Var – la Juventus si prende la testa della classifica per una notte grazie a un insospettabile. Vlahovic, Chiesa o Milik?

No, il timbro sul primo posto virtuale della Signora, in attesa dei risultati di Milan e Inter di domani, lo mette Andrea Cambiaso in pieno recupero. Un gol pesantissimo, da bomber d’area. Bianconeri di nuovo al comando in Serie A, almeno per poche ore, come non succedeva da 1183 giorni e dallo scudetto di Maurizio Sarri.

juve verona faraoni