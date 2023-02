GLI JUVENTINI HANNO TROVATO LA SCUSA PER URLARE AL COMPLOTTO – È STATO PUBBLICATO UN VIDEO DEL 2019 NEL QUALE CIRO SANTORIELLO, IL PM DELL'INCHIESTA “PRISMA” CHE HA PORTATO ALLA PENALIZZAZIONE DEL CLUB BIANCONERO, DICE: “SONO TIFOSISSIMO DEL NAPOLI E ODIO LA JUVENTUS. COME PM SONO ANTIJUVENTINO, CONTRO I LATROCINI IN CAMPO, EPPURE MI È TOCCATO SCRIVERE ARCHIVIAZIONI” – EPPURE, PRIMA DI ACCUSARE IL MAGISTRATO DI “FAZIOSITA’”, BASTEREBBE ASCOLTARE BENE IL FILMATO, NEL QUALE SANTORIELLO FA RIFERIMENTO A UNA PRECEDENTE INDAGINE SUI CONTI DELLA JUVENTUS, NELLA QUALE AVEVA CHIESTO L'ARCHIVIAZIONE PER ANDREA AGNELLI… – VIDEO

'SONO PM ANTIJUVENTINO', POLEMICHE PER VIDEO MAGISTRATO 'PRISMA'

(ANSA) - Rabbia tra i tifosi della Juventus per il video, pubblicato oggi anche da alcuni quotidiani - altri nel riportano il testo - con uno dei pm dell'inchiesta Prisma sui bilanci della Juventus, che scherza sulla sua anti-juventinità a un convegno pubblico.

L'episodio risalirebbe ad un incontro del 2019, due anni prima dell'apertura dell'inchiesta della Procura di Torino, all'incontro "Il Modello organizzativo e le società calcistiche. La prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva", ma le battute da tifoso del magistrato hanno sollevato un mare di polemiche: "Lo ammetto - dice Santoriello nel video, interpellato da un avvocato accanto a lui al tavolo dei relatori - sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono antijuventino, contro i ladrocini in campo, e mi è toccato scrivere archiviazioni".

JUVE: VIDEO INTEGRALE,PM SANTORIELLO ARCHIVIÒ INDAGINE

(ANSA) - Battute di spirito pronunciate mentre parlava di un'inchiesta sulla Juventus di cui aveva appena chiesto l'archiviazione. Questo è il frammento del video di un convegno, diventato virale sui social, in cui Ciro Santoriello, uno dei tre pm della procura di Torino nel processo plusvalenze della società bianconera, si proclama tifoso del Napoli e "anti juventino".

Agnelli Cherubini Paratici

L'episodio è del 2019. Nel video completo, secondo quanto apprende l'ANSA, Santoriello stava esponendo le ragioni per le quali aveva scagionato la dirigenza della Juve al termine di quell'indagine. Il convegno aveva per titolo "Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva". Si tenne a Milano nella Sala Sforza dello Spazio Chiossetto nel giugno del 2019. Il video integrale dura oltre 4 ore e trenta minuti.

JUVE: VIDEO, SANTORIELLO ARCHIVIÒ ANDREA AGNELLI

(ANSA) - C'era anche Andrea Agnelli fra i cinque indagati nel procedimento di cui il pm Ciro Santoriello chiese l'archiviazione. Il caso riguardava una presunta irregolarità nei bilanci della Juventus per gli anni 2015 e 2016 e, in particolare, la mancata iscrizione nel fondo "oneri e rischi" di una somma per far fronte, in futuro, ad eventuali risarcimenti danni conseguenti ad azioni civili in relazione al caso Calciopoli. Non trovando irregolarità, il magistrato aveva proposto l'archiviazione.

