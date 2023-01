PER LA JUVENTUS I GUAI NON FINISCONO MAI – SECONDO “REPUBBLICA”, CR7 E’ PRONTO A FARE CAUSA AL CLUB BIANCONERO PER I 19,6 MILIONI DI EURO DELLA "CARTA RONALDO” MAI PAGATI DOPO LA MANOVRA STIPENDI - I PM CHE INDAGANO SUI CONTI DELLA JUVE VORREBBERO ASCOLTARE CRISTIANO RONALDO. MA CR7 HA GIÀ EVITATO DUE APPUNTAMENTI...

LA CARTA RONALDO - Intanto la Procura federale sta indagando anche sulle manovre stipendi, quelle emerse dalle carte dell'inchiesta della Procura di Torino: la più discussa è la famosa "carta Ronaldo".

Nei faldoni dell'inchiesta ci sono i dettagli della "scrittura integrativa" che la società bianconera aveva proposto all'attaccante portoghese per differire i suoi stipendi, mai firmata dal calciatore. Nonostante il via libera dell'agente Joao Nogueira, arrivato in uno scambio di email con l'allora direttore sportivo Fabio Paratici.

IN CAUSA - Alla fine i 19 milioni 548 mila 333,32 euro non gli sono mai stati versati. Secondo il quotidiano La Repubblica in edicola oggi, ora per riaverli Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a un'azione legale contro la Juventus. Formalmente il giocatore aveva firmato la rinuncia a quegli stipendi, su moduli regolari. E, assicura, non ha mai firmato le scritture private per riavere quei soldi indietro, con la Juve. Allora come fa a richiederli? Su che basi?

Nella "scrittura integrativa" Paratici annotava: "Gli accordi assunti... ci impegnano a consegnarvi entro il 31/07/2021 l'Accordo premio integrativo ritrascritto sui moduli federali ad oggi non disponibili". L'accordo trascritto sui moduli federali, però, non è mai arrivato a CR7. Che ora può valutare di usarlo come carta per un'azione legale contro il club "inadempiente". Sostenuto, magari, dal verbale di una riunione del 20 settembre 2021 in cui Agnelli "suggerisce di non rincorrerlo ma di aspettare sia lui a sollevare la questione se interessato".

INCHIESTA JUVENTUS, I PM VORREBBERO ASCOLTARE CRISTIANO RONALDO

Premesso che Cristiano Ronaldo non avrebbe intenzione di presentarsi davanti agli investigatori — secondo quanto riferito dai suoi legali — i magistrati torinesi vorrebbero fare un ultimo tentativo per sentirlo come persona informata sui fatti. Fissando un appuntamento che possa coniugare un veloce arrivo di CR7 e la privacy: per questo, l’ipotesi è un incontro all’areoporto di Cuneo-Levaldigi, dove il portoghese potrebbe atterrare con il suo jet privato e rispondere alle domande dei pm che stanno indagando sui conti della Juve.

