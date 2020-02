JUVENTUS-INTER IN CHIARO SU TV8? DECIDE IL GOVERNO. SKY APRE, IL CODACONS CHIEDE ALL’ESECUTIVO UN DECRETO AD HOC - PER BLOCCARE ASSEMBRAMENTI NEI LOCALI CHE TRASMETTONO LA PARTITA SCUDETTO, EVITANDO CONTAGI DA CORONAVIRUS, IL GOVERNO POTREBBE DECIDERE DI RENDERE DISPONIBILE LA VISIONE DELL'EVENTO ANCHE A CHI NON POSSIEDE ABBONAMENTI SKY

Juve-Inter a porte chiuse allo stadio ma aperta a tutti in tv? Un’ipotesi che pare non più così peregrina. Lo riferisce l’Ansa, sostenendo che da una riunione di lavoro a Sky è filtrata la disponibilità “vista l’eccezionalità del momento e se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, a valutare di aprire una finestra in chiaro e trasmettere la partita su TV8, canale gratuito del gruppo, per consentire a tutti di vederla”.

Dopo le disposizioni del ministero dello sport che fino al 1 marzo vietano le manifestazioni sportive a porte aperte in sei regioni, tra cui anche il Piemonte, in seguito all’emergenze per il coronavirus, dalla paytv arriverebbe una significativa apertura proveniente, secondo quanto riferisce l’agenzia, dall’executive vice president di Sky Marzio Perrelli. “In una situazione unica in cui a tutti i cittadini e a tutte le imprese è richiesto di fare sacrifici, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio. La nostra funzione di indubbia utilità ci guida in questa direzione”, avrebbero aggiunto altri dirigenti presenti.

I CONSUMATORI— Ovvio, servirebbe un accordo con la Lega. Ma già in mattinata si era fatto sentire al riguardo il Codacons, sostenendo la necessità della trasmissione in chiaro di tutte le partite coinvolte nei provvedimenti delle autorità per tutelare i cittadini che per via dell’emergenza saranno limitati nei loro diritti. L’associazione consumatori ha affermato che già oggi stesso presenterà richiesta al Governo di un decreto in tal senso.

