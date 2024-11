17 nov 2024 19:00

ALLA JUVENTUS SCOPPIA IL CASO VLAHOVIC! L’ATTACCANTE SPARA FRECCIATE CONTRO THIAGO MOTTA: “CON LA SERBIA IL CT NON MI OBBLIGA A TANTI COMPITI DIFENSIVI. NON RIESCO A CORRERE COSÌ TANTO, PERCHÉ POI NON SONO FRESCO NELLA FINALIZZAZIONE”. IL SERBO IN NAZIONALE GIOCA INSIEME A UN ATTACCANTE COME MITROVIC CHE CORRE PER LUI – IL RISCHIO CHE VADA VIA A PARAMETRO ZERO – VIDEO