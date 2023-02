26 feb 2023 19:50

KARIUS PERDE UN’ALTRA FINALE MA ALMENO STAVOLTA SI PUO’ CONSOLARE CON DILETTA! IL MANCHESTER UNITED BATTE 2-0 IL NEWCASTLE A WEMBLEY E CONQUISTA LA COPPA DI LEGA, LA SESTA DELLA LORO STORIA – A DIFFERENZA DI QUELLO CHE SI AUGURAVA LA SUA COMPAGNA DILETTA LEOTTA CHE GLI HA SCRITTO UNA LETTERA APERTA, NON C’E’ "NESSUN LIETO FINE" PER IL DISASTROSO PORTIERE DEL NEWCASTLE KARIUS, PASSATO ALLA STORIA PER LE PAPERISSIME IN FINALE DI CHAMPIONS...