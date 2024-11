KEANE CHE ABBAIA… - L'EX CENTROCAMPISTA DEL MANCHESTER UNITED, ROY KEANE, OGGI OPINIONISTA TV, LITIGA CON UN TIFOSO AL TERMINE DEL MATCH TRA IPSWICH E UNITED: "TI ASPETTO NEL PARCHEGGIO" - L'IRLANDESE, EX ALLENATORE DELL'IPSWICH (CON SOLO 28 VITTORIE IN 81 PARTITE), È STATO RICOPERTO DI INSULTI DA PARTE DEI SUPPORTER DI CASA. A FINE PARTITA HA PERSO LA TESTA E HA SFIDATO UN UOMO CHE GLI AVEVA URLATO: "FUCK YOU". A QUEL PUNTO… - VIDEO

Il nuovo Manchester United targato Ruben Amorim parte con un pareggio in casa dell'Ipswich. […] L'ex tecnico dello Sporting Lisbona avrà però tempo per lavorare sulla squadra ma nel frattempo chi non ha voluto attendere un minuto è stato Roy Keane. L'ex capitano dello United è da tempo ormai opinionista tv per Sky Sports ed è spesso presente sui vari campi della Premier, come in occasione della partita di ieri. […]

La leggenda irlandese dello United è statoper due anni l'allenatore dell'Ipswich, tra il 2009 e il 2011 vincendo solo 28 delle sue 81 partite e dunque esonerato a metà della stagione 2010/11 con l'Ipswich al 21° posto in Championship. In un video diventato virale sui social si vede Keane allontanarsi dalla sua scrivania di Sky Sports prima di dirigersi verso la linea laterale, dove lo aspettava un tifoso. Keane si china a parlare animatamente con l'uomo, gesticolando con la mano. Entrambi hanno cominciato a lanciarsi insulti fino a quando si sente: "Ti aspetto nel parcheggio".

Keane non si lascia intimidire da quel "f*** you, Keane" e si fionda a dare appuntamento al tifoso all'esterno dello stadio. Sembra a tutti gli effetti una resa dei conti tra i due. Nello stesso momento, altri tifosi dell'Ipswich si sono riversati in avanti per affrontare il loro ex allenatore tra insulti di ogni genere. Keane è andato a muso duro contro coloro i quali lo stanno contestando chiedendogli di andarsene tant'è che è dovuto intervenire qualcuno della produzione per allontanarlo ed evitare che la situazione potesse completamente degenerare. […]

