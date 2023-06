KIM S’È VISTO S’È VISTO: IL COREANO VA AL BAYERN MONACO. AL NAPOLI 50 MILIONI, AL DIFENSORE INGAGGIO TRIPLICATO - I BAVARESI PAGHERANNO LA CLAUSOLA RESCISSORIA E GARANTIRANNO A KIM 5 ANNI DI CONTRATTO A OLTRE 7 MILIONI DI EURO L'ANNO. DE LAURENTIIS SI PUO' CONSOLARE CON UN'OTTIMA PLUSVALENZA: IL DIFENSORE L'ANNO SCORSO ERA STATO PAGATO 20 MLN...

Kim Minjae saluta Napoli. Dopo solo un anno in azzurro, coronato dalla storica conquista dello scudetto, il difensore coreano se ne va in Bundesliga. Ad assicurarsi le sue prestazioni è il Bayern Monaco, che paga la clausola di 50 milioni e lo mette a disposizione di Tuchel insieme con De Ligt e Upamecano.

Kim, 26 anni, era arrivato un’estate fa dal Fenerbahce per 20 milioni, l’anno scorso era stato il Napoli a pagare la sua clausola rescissoria. In Italia era arrivato nella diffidenza generale, alla fine è stato il miglior difensore del campionato, uno dei leader silenziosi di una squadra che ha incantato l’Italia e l’Europa. Velocità, tecnica, forza, esplosività in marcatura, di testa e quel soprannome, The Monster, che ha fatto vedere di meritare in pieno: è stato capace di bloccare qualsiasi tipo di attaccante avversario con le sue spaventose doti atletiche e con il suo fisico imponente. Ha fatto innamorare Napoli che lo ha omaggiato ogni volta cantando a ripetizione quel coro “Kim, Kim, Kim” allo stadio Maradona, in dodici mesi non ha mai fatto rimpiangere Koulibaly.

In questi giorni Kim è in Corea dove sta svolgendo la leva obbligatoria, è una recluta dell’ottava compagnia, 2° plotone, prima squadra del 23° reggimento educativo dell’esercito di Nonsan. Un addestramento con regole durissime: Internet limitato e solo due telefonate concesse al giorno. Fra sette giorni sarà libero e potrà iniziare una nuova avventura. Dopo aver flirtato con il Manchester United, dopo aver fatto innamorare anche Psg e Newcastle ripartirà dalla Germania. Da quel Bayern che vuole riprendersi la scena europea e sta cercando di assicurarsi anche Kane (con cui ha già l’accordo) dal Tottenham.

