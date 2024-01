Estratto dell'articolo di Ada Cotugno per www.fanpage.it

KYLE WALKER ANNIE KILNER LAURYN GOODMAN

Due compagne, due famiglie, cinque figli più uno in arrivo. Tutto in gran segreto per non essere scoperto e continuare così la sua doppia vita: la vicenda extracalcistica che ha travolto Kyle Walker si è presa di prepotenza le prime pagine dei tabloid inglesi […]

[…]il Sun […] in esclusiva ha raccolto per la prima volta le parole dell'amante Lauryn Goodman da cui ha avuto due figli. Dall'altro lato invece c'è Annie Kilner, sua moglie dal 2021, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto (attualmente è al sesto mese di gravidanza): è lei la compagna ufficiale del calciatore, tenuta totalmente all'oscuro della vicenda fino al giorno di Santo Stefano.

lauryn goodman con il figlio 3

A spiegarle per filo e per segno cosa è successo è stata Lauryn, ormai stanca di vivere nella menzogna. "Continuavo a dire a Kyle ‘Devi dirglielo'. Se tutti sapessero in che situazione si trovano potrebbero fare le proprie scelte da adulti nella vita", ha dichiarato l'amante che avrebbe voluto porre fine alla storia segreta per il bene di tutta la famiglia.

In ballo c'erano anche i due figli che Walker aveva avuto con lei (e tenuti sempre nascosti), con della documentazione per il riconoscimento che avrebbe svelato la vicenda facendola diventare di interesse pubblico all'insaputa della moglie: "C'erano udienze in arrivo riguardo a nostra figlia, c'erano documenti che volavano in giro e si erano svolti incontri legali e Annie aveva bisogno di sapere la verità prima che qualcosa diventasse pubblico".

kyle walker con la moglie annie kilner e i tre figli

Così, mentre nel Boxing Day Walker era impegnato nella trasferta contro l'Everton, Lauryn ha avuto il coraggio di chiamare la moglie per svelare il suo ruolo di amante. […] "Continuava a chiedere prove, quindi le ho mostrato il test del DNA".

La prova schiacciante. accompagnato da una foto che li ritraeva insieme, ha finalmente convinto Annie che il marito aveva una seconda famiglia segreta, con una compagna e altri figli. Oltre all'enorme danno, c'è anche la beffa per la moglie dato che tutti attorno a lui sapevano cosa stava nascondendo come ha confessato l'amante: "Non ero un segreto per i suoi compagni di squadra dell'Inghilterra: venivano al telefono quando mi chiamava su FaceTime". La reazione della donna è stata immediata, con il divorzio richiesto praticamente all'istante […] dopo 12 anni insieme e con un figlio in arrivo, […]

