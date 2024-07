13 lug 2024 18:00

KYLE WALKER, TWO IS MEGLIO CHE ONE! - NUOVO INCREDIBILE EPISODIO DELLA "SEXY SOAP" CHE VEDE AL CENTRO IL DIFENSORE INGLESE, CHE AVEVA DUE FAMIGLIE PORTATE AVANTI IN SEGRETO - IL TERZINO DEL MANCHESTER CITY È STATO SEGUITO IN GERMANIA PER GLI EUROPEI DALLA MOGLIE ANNIE KILNER, MA ANCHE DALL'AMANTE LAURYN GOODMAN, CON LA QUALE HA AVUTO DUE FIGLI (MEJO DI SCALFARI!) - GLI ADDETTI DELLA SICUREZZA SONO STATI INCARICATI DI TENERE LE DUE A DISTANZA, MA SEMBREREBBE CHE...