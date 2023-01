LAPO, MA COME TI (S)VESTI? – IL RAM-POLLO ELKANN DEDICA UN RICORDO COMMOSSO A GIANLUCA VIALLI, MA NON INDOSSA LA MAGLIETTA E VIENE TRITURATO DAI COMMENTI NEGATIVI. E INFATTI, POCO DOPO, HA DECISO DI RIMUOVERE IL VIDEO – IL SUO DOLORE COMUNQUE SEMBRAVA SINCERO: “HO APPENA APPRESO LA MORTE DI UN CARO AMICO. LO CONOSCEVO DA QUANDO AVEVO 17 ANNI, GIOCAVA NEL CHELSEA E MI PROTEGGEVA…”

Gianluca Vialli non è più tra noi. Un altro lutto pesantissimo per il mondo del calcio, con l’ex attaccante che si è spento a Londra all’età di 58 anni, dopo aver combattuto per diversi anni contro un tumore al pancreas. “Ho appena appreso la morte di un caro amico”, ha esordito Lapo Elkann nel suo messaggio di cordoglio, che però ha un po’ stranito gli utenti dei social per un dettaglio particolare.

Il rampollo di casa Agnelli ha infatti girato un video senza indossare nulla nella parte superiore (non a caso ha successivamente deciso di rimuoverlo): in questo modo ha quasi fatto passare in secondo piano le bellissime parole dedicate a Vialli, dato che nei commenti molti si sono concentrati sul fatto che non avesse la maglia. “Potevi indossarla”, “vestiti però quando fai queste cose” e via discorrendo. Il dispiacere di Lapo è comunque sincero, visto il rapporto che lo legava a Vialli: “Lo conoscevo da quando avevo 17 anni, lui giocava nel Chelsea a Londra e mi proteggeva”.

“Poi me lo ricordo bene nel duetto con Mancini alla Sampdoria, fece cose incredibili - ha proseguito Lapo - mi ricordo che con Del Piero è stato lui a portare la Champions alla Juve. Mi ricordo di essere stato seduto al fianco di sua madre e sua moglie alla finale di Wembley dove grazie a lui, a Mancini e a tutti i calciatori si è vinto l’Europeo contro l’Inghilterra. Gianluca ti adoro, sei sempre nel nostro cuore, sei un uomo straordinario che non si può dimenticare. Riposa in pace”.

