LAPOCALISSE BIANCONERA! "EVELINA CHRISTILLIN INGRATA VERSO LA JUVE E GIANNI AGNELLI. PARLA A VANVERA" - IL NIPOTE DELL'AVVOCATO LAPO ELKANN COMMENTA LE PAROLE DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO FIFA SUI DANNI ECONOMICI E D’IMMAGINE CHE IL CASO PLUSVALENZE AVREBBE PORTATO AL CLUB BIANCONERO: “LEI NON CONTA NIENTE, TANTA GENTE AMA PARLARE PER MOSTRARSI. QUESTO DIMOSTRA L’ARROGANZA E PRESUNZIONE DI UNA PERSONA…”

Da www.tuttosport.com

gianni agnelli lapo elkann

Il caso plusvalenze, con i 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus, continua a far discutere. Diverse opinioni su quanto accaduto e su quanto potrà accadere in futuro al club bianconero arrivano ogni giorno da varie parti. C'è chi pensa che il caso che ha coinvolto la Vecchia Signora possa andare ad influire addirittura sulla passione dei bambini. È il caso di Evelina Christillin che a gennaio ha dichiarato: "Ci saranno danni economici per la non partecipazione alle coppe europee, ma non solo: meno gente allo stadio, meno abbonamenti, meno sponsor. Qualcuno l’altro giorno diceva che un bambino di 10 anni è difficile che diventi tifoso juventino dopo una botta del genere".

gianni agnelli marcello lippi evelina christillin

Lapo, la risposta alla Christillin

Alle parole del membro del consiglio FIFA ha risposto Lapo Elkann. Il nipote dell'Avvocato è stato menzionato su Twitter da un utente che ha postato un video diventato virale in pochi giorni, che mostra un bambino visibilmente emozionato in seguito alla sorpresa dei suoi genitori che lo hanno portato all'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Fiorentina. Insomma, un chiaro esempio di come l'amore di un bimbo per una squadra di calcio possa andare oltre a ciò che avviene fuori dal campo. Chiamato a rispondere alle parole della Christillin, Lapo ha scritto: "Non conta niente, troppa gente parla a vanvera purtroppo" per poi continuare "Tanta gente ama parlare per mostrarsi. Bisogna parlare con i fatti, cosa che lei non fa e la sua ingratitudine verso la Juve e Giovanni Agnelli che ha fatto tutto per portare le Olimpiadi a Torino lei se lo è scordato, questo dimostra l’arroganza e presunzione di una persona". Tanti i messaggi di supporto a Lapo, considerato portavoce vero del tifo bianconero.

