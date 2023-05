Da gazzetta.it

Assalto fallito. L’Inter prima alza il muro, poi colpisce il Milan quando fa più male – a un quarto d’ora dal novantesimo –, e vola a Istanbul spinto dalla gioia incontenibile del Meazza nerazzurro. I nerazzurri tornano in finale tredici anni dopo, e lo fanno meritatamente analizzando i 180 minuti degli euroderby. Una finale conquistata con l’ottima prestazione dell’andata e un sapiente controllo nel match di ritorno. Un secondo round decisamente bruttino, per essere il penultimo atto di Champions, ma che comunque ha offerto al Milan l’opportunità di indirizzare la sfida a proprio favore. Opportunità non sfruttata al minuto numero 11, quando Diaz in pratica si è divorato un rigore in movimento.

All’alba della partita, un gol rossonero avrebbe cambiato del tutto volto alla gara. Ci ha provato anche Leao (visibilmente trattenuto dalla paura di rifarsi male) ma anche l’Inter nel primo tempo ha avuto un paio di occasioni limpide: bravo Maignan. La ripresa poi si è appiattita quasi totalmente, fino allo squillo nerazzurro che ha regalato la sicurezza agli uomini di Inzaghi: scambio prolungato Lukaku-Lautaro in area rossonera e sinistro vincente dell’argentino (Maignan non impeccabile in questo caso). Inter meritatamente all’ultimo atto di questa Champions, è passata la squadra che ha offerto un calcio migliore e ci ha creduto di più.

