LAZIO, NON DARTI PER SPACCIATA: IL BAYERN MONACO NON È LA CORAZZATA DI UNA VOLTA - I BAVARESI ARRIVANO A ROMA PER GIOCARE GLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS CONTRO I BIANCOCELESTI - I CAMPIONI TEDESCHI STANNO AFFRONTANDO LA CRISI PEGGIORE DEGLI ULTIMI ANNI E RISCHIANO DI FINIRE LA STAGIONE CON "ZERU TITULI" DOPO AVER VINTO 11 CAMPIONATI NEGLI ULTIMI 11 ANNI... - IERI VITTORIE PER CITY E REAL. POLEMICHE PER IL GOL ANNULLATO AL LIPSIA CONTRO GLI SPAGNOLI...

sarri

1. CHAMPIONS LEAGUE, OGGI LAZIO - BAYERN MONACO ALL'OLIMPICO, ATTESI 3.500 TIFOSI TEDESCHI

Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani per www.corriere.it

La contestazione al tecnico Thomas Tuchel dopo lo 0-3 casalingo subito dal Bayer Leverkusen - al quale gli ultrà hanno inviato un messaggio più che chiaro con uno striscione con la scritta «Vattene» fuori dal centro di allenamento - le voci di un imminente arrivo dell’ex romanista José Mourinho sulla panchina. L’obiettivo di riprendersi in Champions League proprio contro la Lazio allo stadio Olimpico. Sono molti i motivi che mercoledì hanno spinto migliaia di tifosi del Bayern Monaco a prendere la strada per Roma, con voli charter, treni ma soprattutto auto e pulmini.

thomas tuchel

Almeno 3.500 i supporter della più blasonata squadra tedesca arrivati nella Capitale per la partita di mercoledì sera alle 21, con apertura dei cancelli dell’Olimpico dalle 18. Venduti oltre 50mila biglietti per la super sfida con la squadra di Maurizio Sarri. All’alba è già scattato il piano di sicurezza con rimozione di tutti i veicoli nella zona del lungotevere da piazza Maresciallo Giardino a Ponte Milvio, così come nella zona di piazza del Popolo e di Villa Borghese: la maggior parte degli ultrà bavaresi saranno infatti concentrati in piazzale delle Canestre per essere accompagnati su bus navetta dalla polizia verso lo stadio a metà pomeriggio. […]

2. LIPSIA-REAL MADRID, LA MOVIOLA: GOL ANNULLATO A SESKO PER LA POSIZIONE DI HENRICHS

lipsia real madrid

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

A soli tre giorni di distanza di Roma-Inter, in Lipsia-Real Madrid di Champions League si è verificato un episodio da moviola che in qualche modo richiama quello avvenuto sul gol di Acerbi all'Olimpico, quando la rete era stata convalidata dopo che l'arbitro Guida aveva valutato come ininfluente la posizione di Marcus Thuram rispetto a Rui Patricio. […] la posizione di Henrichs, in evidente fuorigioco ma lontano dal pallone, è stata considerata punibile per aver ostacolato Lunin (si vede anche una spinta del difensore tedesco), consentendo a Sesko di segnare. Gol dunque annullato, con successiva conferma del VAR.

il gol annullato durante lipsia real madrid

LIPSIA-REAL MADRID, LA MOVIOLA DI CESARI: "DIVERSO DA THURAM-RUI PATRICIO Graziano Cesari, durante Champions League Live su Canale 5, conferma la bontà della decisione di Peljto: "Henrichs spinge Lunin, giusto annullare la rete di Sesko". Cesari spiega anche le differenze con l'azione Thuram-Rui Patricio in Roma-Inter: "L'attaccante dell'Inter non disturba mai Rui Patricio o Mancini, non interferisce sulla possibile parata del portiere, non impatta sull'azione. Insomma: Henrichs è in fuorigioco influente, Thuram no".[…]