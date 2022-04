LA LAZIO RIPARTE DOPO IL DERBY: 2-1 AL SASSUOLO: A SEGNO LAZZARI E UNO STREPITOSO MILINKOVIC – TARE DIFENDE IMMOBILE: "LUI CAPRO ESPIATORIO DELLA NAZIONALE? E’ UNA VERGOGNA METTERLO IN DISCUSSIONE" – IN PANCHINA RAUL MORO CON L’OCCHIO NERO DOPO LA RAPINA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. QUATTRO UOMINI HANNO BLOCCATO, FINGENDOSI DEI POLIZIOTTI, LA MERCEDES CLASSE A SU CUI VIAGGIAVANO IL CALCIATORE 20ENNE E IL PADRE. DOPO AVERLI PICCHIATI, SONO FUGGITI CON LA LORO MACCHINA

Nel secondo anticipo della 31a giornata di Serie A, la Lazio batte 2-1 il Sassuolo, riscatta la sconfitta nel derby e si porta momentaneamente al 5° posto. Gara con tante emozioni quella dell'Olimpico, sbloccata al 17' da un tiro nell'angolino di Lazzari. Gli emiliani prendono un palo al 42' con un colpo di testa di Frattesi, ma subiscono a inizio ripresa (51') il raddoppio di Milinkovic-Savic, lesto nell'inserimento sulla punizione di Luis Alberto che colpisce la parte alta della traversa direttamente da corner al 71'. Al 94' accorcia Traore. Dionisi interrompe una striscia di 6 risultati utili consecutivi.

Tare a Dazn prima di Lazio-Sassuolo: "Abbiamo avuto un giorno solo di colloquio con la squadra per via della sosta, quell’incontro però è stato severo e importante, spero che la squadra abbia capito che appena si abbassa la guardia succede quello che è successo nel derby.

Stasera possiamo tornare alla vittoria. Immobile capro espiatorio della Nazionale? È una vergogna metterlo in discussione, la storia dice che negli ultimi 10 o 15 anni è l’attaccante italiano più forte che c’è, lo dicono i numeri. Ciro non ha bisogno di essere difeso, le aspettative su di lui sono importanti ma anche su tutta l’Italia. È stata un sconfitta per tutto il movimento italiano, Immobile capro espiatorio è una sconfitta per tutto il calcio italiano".

Raul Moro con l’occhio nero in panchina nel match tra Lazio e Sassuolo. Il giovane spagnolo, due sere fa, è stato aggredito e rapinato dell’auto sul grande Raccordo Anulare. Quattro uomini hanno bloccato, fingendosi dei poliziotti e mostrando una paletta segnaletica, la Mercedes Classe A su cui viaggiavano il calciatore 20enne e il padre all'altezza del km 26. Dopo averli picchiati, sono fuggiti con la loro macchina. Raul Moro e il suo papà sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al Casilino. Lesioni non gravi, ma che hanno lasciato i segni sul volto del ragazzo. Già ieri, nel pomeriggio, era in campo per la seduta di rifinitura e oggi convocato per la partita dell'Olimpico.

