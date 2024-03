LA LAZIO SALUTA LA CHAMPIONS! IL BAYERN (IN CRISI) RIFILA 3 PERE AI BIANCOCELESTI - IMMOBILE SCIUPA UNA OCCASIONE COLOSSALE SULLO 0-0, POI LA SQUADRA DI TUCHEL SI SCATENA: LA DOPPIETTA DI KANE E LA RETE DI MULLER SPINGONO I BAVARESI AI QUARTI - LOTITO PARLA DELLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DOPO LAZIO-MILAN E ASSICURA CHE…

La Lazio saluta la Champions League agli ottavi di finale, dopo essere stata strapazzata 3-0 da un Bayern Monaco che ha saputo tirarsi fuori dallo stato di crisi nel momento più importante, per tornare a mostrare i muscoli davanti alla squadra di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno giocato una buona prima parte di gara, costruendo anche un'occasionissima sprecata da Ciro Immobile sullo 0-0: lì è evaporata buona parte della fiducia della squadra italiana, via via sempre più schiacciata dalla crescente pressione del Bayern di Tuchel che poi ha dilagato. La doppietta di Harry Kane, inframezzata dal gol di Thomas Muller, spinge i bavaresi ai quarti di Champions.

LOTITO SUL GIUDICE SPORTIVO DOPO LAZIO-MILAN

Lotito:"Le decisioni del giudice sportivo? Non faccio commenti perché ciò che è accaduto in campo si commenta da solo. Chi ha visto la partita può esprimere un giudizio e valutare se quelle che sono state assunte siano sanzioni adeguate. Andremo avanti nelle sedi preposte per far valere le nostre ragioni".

