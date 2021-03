“È VERO CHE IL PASSATO APPARTIENE AI MUSEI, BISOGNA DIRLO, MA FORTUNATAMENTE IL CALCIO HA MEMORIA” - CRISTIANO RONALDO S’AGGRAPPA AL SUO PALMARES PER SCROLLARSI LE CRITICHE PER LA PESSIMA PRESTAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE - OK, LA STORIA NON SI CANCELLA MA E’ IL TERZO ANNO ALLA JUVENTUS E IN CHAMPIONS NON E’ MAI ANDATO OLTRE I QUARTI, ELIMINATO DA AJAX, LIONE E PORTO - A 36 ANNI E’ DURA AMMETTERE DI NON ESSERE PIU’ IL TOP…