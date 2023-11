“NEL 2024 SINNER VINCERA’ ALMENO UNO SLAM E PRESTO DIVENTERA’ NUMERO UNO AL MONDO” – ADRIANO PANATTA MEJO DEL MAGO OTELMA: “MI IMPRESSIONA COME JANNIK STA IN CAMPO, NON SOLO SEMBRA UN VETERANO, MA È UN VETERANO ILLUMINATO- LA PARTITA CON DJOKOVIC? ERO SICURO CHE L'AVREBBE BATTUTO. PER LA PRIMA VOLTA NOVAK HA TROVATO QUALCUNO CHE DA FONDO TIRA PIÙ FORTE DI LUI..."

Vincenzo Martucci per il Messaggero - Estratti

sinner panatta

Panatta, nella «Telefonata», il podcast di Fandango con Paolo Bertolucci, lei aveva pronosticato Sinner vincitore contro Djokovic: perché?

«Ero sicuro che lo avrebbe battuto. Ha la misura giusta dei colpi per dargli fastidio: palla più bassa sul rovescio e più alta sul dritto».

Subito dopo, lei ha anche affermato che Sinner diventerà numero 1 del mondo.

«Magari si alternerà con altri, ci resterà 6 mesi e poi ci tornerà, ma ci arriverà molto presto. E ci resterà per un lungo periodo di tempo. Lui, Alcaraz, Rune e Shelton, pur così giovani, sono quelli che si staccano molto nettamente dagli altri, migliorano continuamente e saranno stabili protagonisti».

Ecco, parliamo di miglioramenti. Da un anno, Jannik è un altro giocatore.

anna bonamigo sinner panatta

«Si dedica moltissimo, si dedica solo al tennis, si dedica ai miglioramenti da quando si sveglia la mattina a quando va a letto la sera, e attorno ha un team che lo cura tanto e al meglio, in tutto, dalla tecnica al fisico. Non dico anche alla testa perché quella è già eccezionale in un ragazzo straordinariamente maturo a 22 anni».

È anche un esempio di lavoro e di comportamento.

«Sì, perché non solo si applica tanto, ma lo ricorda sempre ai giovani e a tutti, e ci crede profondamente. Nel nostro tennis, negli anni, abbiamo espresso altri talenti, diciamo che lui non ha le nostre scorie. E ogni volta migliora qualcosa. Ha anche talento: è un gran colpitore. Ha sbagliato 3 volée di dritto, ma presto le metterà dentro. Eppoi si comporta bene, è "giusto", è un bell'esempio: meglio di così non potrebbe essere».

Cos'è che l'ha impressionata?

«Come sta in campo, non solo sembra un veterano, ma è un veterano illuminato».

In quale momento del match con Djokovic l'ha anche sorpresa?

sinner djokovic

«Nel terzo set, dopo una partita così dura, contro un avversario così forte, in un match così importante, con tutto quel pubblico per lui, quand'ha fatto il break del 4-2, perdendo subito il servizio, è passato in un attimo dalla situazione ideale alla peggiore. Quella in cui la maggior parte dei giocatori, ancor di più se giovani, non avrebbero saputo gestire contro Djokovic. Invece lui ha giocato ancora meglio di prima».

Jannik l'ha spuntata ma Nole ha resistito fino all'ultimo.

sinner foto calabro gmt 32

«Djokovic lo devi battere due volte. Come Connors ai miei tempi: una non bastava, stava sempre lì. Ma l'impressione che mi sono fatto ieri è che per la prima volta Novak ha trovato qualcuno che da fondo tira più forte di lui, tanto che ha cercato la rete anche quando non era il caso sulla seconda palla di servizio di Jannik».

Eppoi, che servizio, quello di Sinner

«Su un campo così veloce ha un'importanza maggiore che altrove, quando tiri vicino alle righe laterali, la palla schizza via ed è quasi sempre punto. Perciò, magari la colpivano a 3/4 di velocità ma con un po' di slice. Anche per quello Novak ha dovuto spesso staccare la mano sul rovescio»

jannik sinner foto calabro gmt 26

(…) Il primo Slam lo vincerà agli US Open?

«Sì, sembra quello più vicino come caratteristiche tecniche. Ma lì dipende anche dal clima: se trovi la giornata afosa e molto umida, la cosa può diventare particolarmente faticosa. Forse gli Australian Open sono un po' troppo presto: vediamo che preparazione fa dopo il Masters e la Davis. Lo Slam sulla terra, a Parigi, è il più duro. Wimbledon è quello atipico: puoi perdere anche da giocatori che altrove batteresti. Di una cosa sono certo, però: l'anno prossimo Sinner almeno uno Slam lo vince».

nole djokovic foto calabro gmt 28 nole djokovic foto calabro gmt 27 jannik sinner foto calabro gmt 25 jannik sinner foto calabro gmt 21 jannik sinner foto calabro gmt 22 jannik sinner foto calabro gmt 23 sinner jannik sinner foto calabro gmt 24 sinner vs djokovic foto calabro gmt 31 nole djokovic foto calabro gmt 29