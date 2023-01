“L'ANTI-NAPOLI NON ESISTE. C'È UNA MISCHIA DI SQUADRE IMPERFETTE, CHE RINCORRONO A VUOTO” – LUCA VALDISERRI: “LA SQUADRA DI SPALLETTI È PIÙ CHE MAI PRIMA. IN CLASSIFICA: A NOVEMBRE, PRIMA DEL MONDIALE, ERA A +8 SUL MILAN, SECONDO, E ORA È A +9. SUL CAMPO: SEGNARE 5 GOL ALLA JUVE, CHE NON NE SUBIVA DA 8 PARTITE, È UN SEGNALE DI FORZA ENORME. QUASI DEFINITIVO…”

PIOLI INZAGHI SPALLETTI

Luca Valdiserri per il “Corriere della Sera”

Il 4 gennaio il Napoli perdeva contro l'Inter la prima (e unica) partita. La voglia di vedere il campionato riaperto - con il Milan a a -5, la Juve in striscia positiva e l'Inter vincitrice del big match - è stata così intensa da trasformare in realtà un puro desiderio. Dieci giorni dopo la squadra di Spalletti è più che mai prima. In classifica: a novembre, prima del Mondiale, era a +8 sul Milan, secondo, e ora è a +9.

allegri spalletti

Sul campo: segnare 5 gol alla Juve, che non ne subiva da 8 partite, è un segnale di forza enorme. Quasi definitivo. L'anti-Napoli non esiste. C'è una mischia di squadre imperfette, che rincorrono a vuoto. Il Milan, in una settimana, ha sprecato due gol di vantaggio contro la Roma; si è fatta eliminare dal Torino in Coppa Italia, in casa e 11 contro 10; ha rischiato di naufragare a Lecce, sotto 0-2 alla fine del primo tempo (Hjulmand sarà la prossima grande plusvalenza firmata Corvino). Per recuperare, Pioli ha fatto vecchio calcio: dentro il doppio centravanti - Origi più Giroud - e palla alta. Il gol del 2-2 è nato così. I problemi del Milan, però, sono tanti. A partire dai 7 gol di testa subiti (Ibanez domenica scorsa, Baschirotto ieri).

INZAGHI SPALLETTI PIOLI

In questa speciale classifica i rossoneri sono ultimi. Irriconoscibile Theo, rimasto in Qatar, e per una volta deleterio Kalulu, come Bremer in Napoli-Juve. L'Inter, contro il Verona, ha sbloccato subito la partita con Martinez, al nono gol come Leao: solo Osimhen (12) ne ha fatti di più.

Poi non ha brillato anche se Fabbri ha annullato il 2-0, ancora a Lautaro, in maniera misteriosa. Inter e Milan si giocheranno la Supercoppa, adesso obiettivo vero, mercoledì, a Riad. Sbalzo termico, fuso e tante ore di aereo. Un altro favore al Napoli, che giocherà martedì in Coppa Italia contro la Cremonese, battuta nel pomeriggio dal Monza (Galliani contro Braida). Il club ha esonerato Alvini, lontani i tempi del presidente Luzzara, che festeggiava in trattoria con i giornalisti la retrocessione dopo il primo campionato di A.

PIOLI SPALLETTI INZAGHI

Lazio, Atalanta e Roma, oggi, devono vincere per rientrare in zona Champions. Ci divertiremo con la lotta per dare un po' di ossigeno ai bilanci, dal 2° al 4° posto. Chissà cosa pensa Mou, immusonito, dell'ultimo acquisto del Chelsea: Mudryk dello Shakhtar, pagato 100 milioni (e 7,5 all'anno al fantasista classe 2001). Potere della Premier League. Ma non si vince solo con i soldi. Lo dimostra il 3-0 che il Brighton di De Zerbi ha rifilato al Liverpool di Klopp. È l'italian job che piace.